Drone flagra dupla tentando fugir por telhados em Itapuã; veja vídeo

Imagens de drone flagraram o momento em que dois jovens tentavam fugir de agentes da Guarda Municipal de Vila Velha , na tarde desta segunda-feira (30). Eles, que são apontados como gerentes do tráfico da região da Gameleira, em Itapuã , pularam telhados e chegaram a invadir casas, mas foram detidos.

O drone estava sobrevoando a região porque a prefeitura estava realizando uma ação de desapropriação de moradias ilegais construídas em áreas públicas. Segundo a administração municipal, as áreas foram invadidas sobre aterragem no valão, o que mudava o curso do córrego e provocava alagamentos.

Durante o voo, o aparelho flagrou a dupla pulando os telhados. "Dois indivíduos que estavam em cima das residências fazendo a contenção para o tráfico de drogas, ao verem as equipes chegando, empreenderam fuga. São velhos conhecidos das equipes policiais, os dois têm histórico criminal, inclusive têm função de comandamento naquele tráfico, e um deles estava evadido do sistema prisional", explicou Iuri, subinspetor da Guarda Municipal, em entrevista à TV Gazeta.

Nas imagens, é possível ver um deles pulando para uma casa azul e invadindo a residência. O homem, de 28 anos, tentou se esconder mas foi encontrado em meio a crianças que estavam no imóvel.

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O outro jovem, de 20 anos, tentou fugir na direção contrária e pulou para um terraço. Na fuga, ele danificou portas, janelas, paredes de uma residência e pulou do terceiro andar para a casa ao lado. O homem tentou se esconder atrás de um móvel, mas foi localizado pelos agentes.

Nesse momento, ele chegou a tentar pegar a arma de um guarda, mas não teve sucesso. Depois disso, ainda entrou em luta corporal com os agentes. A dupla foi levada à Delegacia Regional do município.