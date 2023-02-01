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Morto dentro de carro

Suspeito de envolvimento em assassinato é preso em Presidente Kennedy

Prisão de jovem de 23 anos aconteceu durante operação; na noite desta terça-feira (31); veículo usado no assassinato de Paulo Roberto Izídio dos Santos também foi apreendido
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

01 fev 2023 às 10:50

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 10:50

Um dos suspeitos de participação no assassinato de Paulo Roberto Izídio dos Santos, de 57 anos, morto a tiros dentro do carro no Centro de Presidente Kennedy, Litoral Sul do Espírito Santo, foi preso em uma operação das polícias Militar e Civil na noite desta terça-feira (31). O crime aconteceu na segunda-feira (30), e o veículo usado no dia do homicídio também foi apreendido.
Na operação, dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Tiago Viana, delegado de Presidente Kennedy, disse que um dos suspeitos, Jean Neres Pereira, de 23 anos, possui envolvimento na morte de Paulo Roberto.
“A ação começou durante a tarde, na busca pelo carro usado no crime, que é do suspeito de 23 anos. Ele foi pego em outro carro, um Chevrolet Corsa preto, com um rapaz de 19 anos, na ES 060. Ao ver a viatura da PM, eles dispersaram uma mochila no mato. Havia maconha e pertences de Jean. Ambos foram presos por tráfico de drogas. Porém, pedirei à Justiça pela prisão de Jean, suspeito de cometer o assassinato”, disse o delegado.
Veículo usado no crime foi apreendido Crédito: Polícia Civil
O carro usado no crime, um Volkswagen Gol, foi localizado com uma lona sobre ele e com as chaves na ignição. A arma não foi encontrada.
A Polícia Civil comunicou que, durante as oitivas, o suspeito negou a participação no crime. Entretanto, há indícios suficientes para que o delegado peça um mandado de prisão pelo crime de homicídio. As investigações sobre o caso continuam para apurar a motivação.
Já que a droga estava na mochila que tinha o documento do homem de 23 anos, ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional. O outro suspeito foi ouvido e liberado.

O crime

Homem é morto dentro de carro em Presidente Kennedy
Homem é morto dentro de carro em Presidente Kennedy Crédito: Leitor| A Gazeta
Paulo Roberto Izídio dos Santos, de 57 anos, foi assassinado a tiros no Centro de Presidente Kennedy, Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (30). A vítima estava dentro de um Volkswagen Gol. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência chegou a ir ao local, mas a vítima já estava morta. Curiosos se aglomeraram na região e a área foi isolada.

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