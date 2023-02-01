Suspeito de envolvimento em assassinato é preso em Presidente Kennedy

Na operação, dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Tiago Viana, delegado de Presidente Kennedy, disse que um dos suspeitos, Jean Neres Pereira, de 23 anos, possui envolvimento na morte de Paulo Roberto.

“A ação começou durante a tarde, na busca pelo carro usado no crime, que é do suspeito de 23 anos. Ele foi pego em outro carro, um Chevrolet Corsa preto, com um rapaz de 19 anos, na ES 060. Ao ver a viatura da PM, eles dispersaram uma mochila no mato. Havia maconha e pertences de Jean. Ambos foram presos por tráfico de drogas. Porém, pedirei à Justiça pela prisão de Jean, suspeito de cometer o assassinato”, disse o delegado.

Veículo usado no crime foi apreendido Crédito: Polícia Civil

O carro usado no crime, um Volkswagen Gol, foi localizado com uma lona sobre ele e com as chaves na ignição. A arma não foi encontrada.

A Polícia Civil comunicou que, durante as oitivas, o suspeito negou a participação no crime. Entretanto, há indícios suficientes para que o delegado peça um mandado de prisão pelo crime de homicídio. As investigações sobre o caso continuam para apurar a motivação.

Já que a droga estava na mochila que tinha o documento do homem de 23 anos, ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional. O outro suspeito foi ouvido e liberado.

O crime

Homem é morto dentro de carro em Presidente Kennedy Crédito: Leitor| A Gazeta