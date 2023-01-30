Homem é morto a tiros dentro de carro em Presidente Kennedy

Curiosos se aglomeraram na região e a área foi isolada. A perícia da Polícia Civil recolheu o corpo e o encaminhou para o Serviço Médico Legal (DML) de Cachoeiro de Itapemirim.

No início da noite desta segunda-feira (30), a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy e até o momento nenhum suspeito foi detido. "A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", divulgou.