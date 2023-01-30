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Sul do ES

Homem é morto a tiros dentro de carro em Presidente Kennedy

Crime ocorreu no Centro da cidade e curiosos se aglomeraram na região. A identidade da vítima não foi divulgada
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

30 jan 2023 às 13:40

Publicado em 30 de Janeiro de 2023 às 13:40

Um homem, que não teve e a identidade revelada pela polícia, foi assassinado a tiros no Centro de Presidente Kennedy, Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (30). A vítima estava dentro de um Volkswagen Gol. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) chegou a ir ao local, mas a vítima já estava morta.
Curiosos se aglomeraram na região e a área foi isolada. A perícia da Polícia Civil recolheu o corpo e o encaminhou para o Serviço Médico Legal (DML) de Cachoeiro de Itapemirim.
Homem é morto dentro de carro em Presidente Kennedy
Homem é morto dentro de carro em Presidente Kennedy Crédito: Leitor| A Gazeta
No início da noite desta segunda-feira (30), a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy e até o momento nenhum suspeito foi detido. "A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", divulgou. 

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