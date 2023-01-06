Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas em Presidente Kennedy

Um homem de 30 anos foi preso no bairro Marobá, em Presidente Kennedy, no Sul do Estado, nesta quinta-feira (5). Ele é suspeito de ter assumido o tráfico de drogas na região, após a morte do líder no dia 20 de dezembro de 2022.
Segundo a Polícia Civil (PC), as equipes da polícia receberam informações de que o suspeito estava traficando em frente a uma igreja do bairro. O titular da Polícia de Presidente Kennedy, delegado Thiago Viana, explicou que o indivíduo foi encontrado no terreno, com uma pochete preta.
"Ele foi abordado e na busca pessoal foram encontrados, dentro da pochete, 17 pedras de substância similar ao crack, uma quantidade de pó branco dentro de uma sacola do tamanho de uma bola de pingue-pongue, um celular e R$ 510,00 em espécie, além de diversas sacolas de chup-chup", contou o delegado.
O conduzido foi apresentado na Delegacia Regional de Itapemirim, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado ao presídio.