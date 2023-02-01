Cobrador é preso suspeito de incendiar ônibus após greve em Guarapari

As investigações apontam que o suspeito agiu com um outro indivíduo. Eles decidiram realizar o crime no dia do fato. Os suspeitos se encontraram na porta da garagem da empresa de ônibus, foram a um posto de gasolina próximo, compraram uma quantidade de combustível e colocaram em uma garrafa.

“Logo após, eles foram à empresa e se aproximaram do coletivo que estava parado em frente à garagem. O preso foi responsável por jogar gasolina no interior do ônibus e o outro indivíduo ateou o fogo. Após o fato, os dois fugiram”, contou a titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais de Guarapari, delegada Rosane Cysneiros.

Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari, ficando à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar o segundo suspeito.

A reportagem procurou a empresa que teve o veículo incendiado. Por telefone, o setor jurídico afirmou que a prisão ocorreu no ponto final da localidade de Setiba, confirmou que o funcionário era cobrador e disse que vai buscar mais informações com a PC para se pronunciar sobre o caso.

Incêndio após greve

Na época, a Polícia Militar informou que houve um acionamento por causa de um ônibus em chamas na garagem da empresa. Quando os policiais chegaram ao local, o Corpo de Bombeiros já combatia o fogo, que havia destruído, por completo, o veículo e fios ligados a um poste. O caso não deixou vítimas.