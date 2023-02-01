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Rio Novo do Sul

Suspeito de sequestrar vereadora trans no ES é preso em Guarapari

Lari Bortolote Marcon foi sequestrada em agosto de 2022 e resgatada em um cativeiro em Anchieta; outros dois suspeitos de envolvimento já foram presos
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 fev 2023 às 13:04

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 13:04

Fabiano Ramos Alfaiate, apontado como um dos autores do sequestro de vereadora trans Lari Bortolote Marcon (Republicanos),em Rio Novo do Sul
Fabiano Ramos Alfaiate, apontado como um dos autores do sequestro de vereadora trans Lari Bortolote Marcon (Republicanos),em Rio Novo do Sul Crédito: Reprodução
Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira (1), um homem identificado como Fabiano Ramos Alfaiate, de 38 anos, suspeito de ser um dos autores do sequestro da vereadora Lari Bortolote Marcon (Republicanos). A prisão aconteceu no interior de Guarapari. A parlamentar foi sequestrada no dia 22 de agosto do ano passado, em Rio Novo do Sul, na Região Sul do Espírito Santo.  
Segundo o delegado Raphael Ramos, policiais disfarçados foram até uma localidade rural de Guarapari, procurar o homem. "Não houve resistência nem troca de tiros", declarou. A corporação não passou detalhes sobre as razões pelas quais o suspeito sequestrou a primeira vereadora trans eleita do Estado.
Transexual eleita vereadora em 2020
Lari Camponesa (Republicanos) foi a primeira transexual a ocupar o cargo de vereadora em Rio Novo do Sul e a única eleita no Espírito Santo em 2020 Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O mandado de prisão preventiva de Fabiano Ramos Alfaiate foi expedido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no dia 18 de janeiro deste ano. O delegado Felipe Vivas, de Cachoeiro de Itapemirim, confirmou que o homem é apontado como um dos autores do crime e detalhou que existem mandados de prisão por homicídio e tráfico de drogas contra o suspeito.

Policiais se disfarçaram para prender suspeito

A Polícia Civil divulgou um vídeo que é possível ver os policiais chegando, disfarçados, à propriedade rural que fica na localidade de Taquara do Reino, em Guarapari. Confira a seguir:
Segundo o delegado Felipe Vivas, além do mandado de prisão pelo sequestro, o homem tinha mandado em aberto por homicídio, tentativa de homicídio e tráfico de drogas na região Sul do Estado.
Suspeito de sequestrar vereadora trans no ES é preso em Guarapari
A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (1º), em Guarapari, o suspeito de praticar o sequestro Crédito: Divulgação \ PC

Relembre o sequestro

Segundo a Polícia Militar, familiares da vereadora Lari Bortolote Marcon contaram que estavam em uma propriedade rural, quando dois homens armados chegaram em um carro, ameaçando a todos, no dia 22 de agosto de 2022. A vítima foi levada pela dupla, que teria dito que não faria mal a ela.
Mais tarde, por volta das 22h46, o governador Renato Casagrande (PSB) informou que ela foi resgatada por policiais civis. A PM explicou que, horas depois do sequestro, criminosos teriam entrado em contato com um irmão da vítima por telefone, pedindo R$ 250 mil de resgate.
No dia seguinte, o então secretário estadual de Segurança Pública, Marcio Celante, informou que a Delegacia Antissequestro e a Superintendência de Policiamento da Região Sul conseguiram localizar o cativeiro para onde a vereadora havia sido levada na região de Ubu, em Anchieta.
"Dois criminosos foram presos, e a vereadora foi libertada em segurança", afirmou o então secretário naquele momento. Nesta quarta-feira (1), o delegado Felipe Vivas afirmou que a Polícia Civil prendeu um homem e apreendeu um adolescente naquela ocasião.

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