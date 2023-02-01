Suspeito de sequestrar vereadora trans no ES é preso em Guarapari

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira (1), um homem identificado como Fabiano Ramos Alfaiate, de 38 anos, suspeito de ser um dos autores do sequestro da vereadora Lari Bortolote Marcon (Republicanos). A prisão aconteceu no interior de Guarapari. A parlamentar foi sequestrada no dia 22 de agosto do ano passado, em Rio Novo do Sul, na Região Sul do Espírito Santo.
Segundo o delegado Raphael Ramos, policiais disfarçados foram até uma localidade rural de Guarapari, procurar o homem. "Não houve resistência nem troca de tiros", declarou. A corporação não passou detalhes sobre as razões pelas quais o suspeito sequestrou a primeira vereadora trans eleita do Estado.
O mandado de prisão preventiva de Fabiano Ramos Alfaiate foi expedido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no dia 18 de janeiro deste ano. O delegado Felipe Vivas, de Cachoeiro de Itapemirim, confirmou que o homem é apontado como um dos autores do crime e detalhou que existem mandados de prisão por homicídio e tráfico de drogas contra o suspeito.
Policiais se disfarçaram para prender suspeito
A Polícia Civil divulgou um vídeo que é possível ver os policiais chegando, disfarçados, à propriedade rural que fica na localidade de Taquara do Reino, em Guarapari. Confira a seguir:
Segundo o delegado Felipe Vivas, além do mandado de prisão pelo sequestro, o homem tinha mandado em aberto por homicídio, tentativa de homicídio e tráfico de drogas na região Sul do Estado.
Relembre o sequestro
Segundo a Polícia Militar, familiares da vereadora Lari Bortolote Marcon contaram que estavam em uma propriedade rural, quando dois homens armados chegaram em um carro, ameaçando a todos, no dia 22 de agosto de 2022. A vítima foi levada pela dupla, que teria dito que não faria mal a ela.
Mais tarde, por volta das 22h46, o governador Renato Casagrande (PSB) informou que ela foi resgatada por policiais civis. A PM explicou que, horas depois do sequestro, criminosos teriam entrado em contato com um irmão da vítima por telefone, pedindo R$ 250 mil de resgate.
No dia seguinte, o então secretário estadual de Segurança Pública, Marcio Celante, informou que a Delegacia Antissequestro e a Superintendência de Policiamento da Região Sul conseguiram localizar o cativeiro para onde a vereadora havia sido levada na região de Ubu, em Anchieta.
"Dois criminosos foram presos, e a vereadora foi libertada em segurança", afirmou o então secretário naquele momento. Nesta quarta-feira (1), o delegado Felipe Vivas afirmou que a Polícia Civil prendeu um homem e apreendeu um adolescente naquela ocasião.