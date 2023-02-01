Suspeito de sequestrar vereadora trans no ES é preso em Guarapari

Fabiano Ramos Alfaiate, apontado como um dos autores do sequestro de vereadora trans Lari Bortolote Marcon (Republicanos),em Rio Novo do Sul Crédito: Reprodução

Segundo o delegado Raphael Ramos, policiais disfarçados foram até uma localidade rural de Guarapari, procurar o homem. "Não houve resistência nem troca de tiros", declarou. A corporação não passou detalhes sobre as razões pelas quais o suspeito sequestrou a primeira vereadora trans eleita do Estado

Lari Camponesa (Republicanos) foi a primeira transexual a ocupar o cargo de vereadora em Rio Novo do Sul e a única eleita no Espírito Santo em 2020 Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O mandado de prisão preventiva de Fabiano Ramos Alfaiate foi expedido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no dia 18 de janeiro deste ano. O delegado Felipe Vivas, de Cachoeiro de Itapemirim, confirmou que o homem é apontado como um dos autores do crime e detalhou que existem mandados de prisão por homicídio e tráfico de drogas contra o suspeito.

Policiais se disfarçaram para prender suspeito

A Polícia Civil divulgou um vídeo que é possível ver os policiais chegando, disfarçados, à propriedade rural que fica na localidade de Taquara do Reino, em Guarapari. Confira a seguir:

Segundo o delegado Felipe Vivas, além do mandado de prisão pelo sequestro, o homem tinha mandado em aberto por homicídio, tentativa de homicídio e tráfico de drogas na região Sul do Estado.

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (1º), em Guarapari, o suspeito de praticar o sequestro Crédito: Divulgação \ PC

Relembre o sequestro

Segundo a Polícia Militar , familiares da vereadora Lari Bortolote Marcon contaram que estavam em uma propriedade rural, quando dois homens armados chegaram em um carro, ameaçando a todos, no dia 22 de agosto de 2022. A vítima foi levada pela dupla, que teria dito que não faria mal a ela.

No dia seguinte, o então secretário estadual de Segurança Pública, Marcio Celante, informou que a Delegacia Antissequestro e a Superintendência de Policiamento da Região Sul conseguiram localizar o cativeiro para onde a vereadora havia sido levada na região de Ubu, em Anchieta