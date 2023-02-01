Catador morre e duas pessoas são baleadas em ataque em Vila Velha

Renan Meira de Amorim, de 34 anos, foi morto a tiros em Vila Velha Crédito: Acervo familiar

O catador de reciclagem Renan Meira de Amorim, de 34 anos, foi morto a tiros em um ataque no bairro Cidade da Barra, em Vila Velha , na madrugada desta quarta-feira (1). Uma mulher, de 37 anos, e outro homem, de 40 anos, também foram baleados.

Segundo apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, testemunhas contaram que, por volta das 2h, criminosos armados chegaram em carros e motos, fecharam um quarteirão do bairro e começaram a atirar.

Durante o ataque, Renan estava com o casal, que foi socorrido e levado para um hospital. Não se sabe com qual gravidade o homem e a mulher ficaram feridos nem o atual estado de saúde deles. As identidades também não foram divulgadas.

Nesta quarta-feira (1), as ruas amanheceram com respingos de sangue, marcas de tiros e sobras de munições. De acordo com moradores, os ataques provocados pelo tráfico de drogas se intensificaram a partir do final de outubro do ano passado. Os relatos são de que até os comerciantes têm sofrido para se manterem no local.

Mãe orava quando ataque aconteceu

A mãe de Renan Meira de Amorim estava orando no momento em que o filho foi assassinado. Sem querer ser identificada, ela contou ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, que, quando ouviu os tiros, lembrou do filho e, em seguida, recebeu a notícia da morte dele. Ele deixou uma filha de 13 anos.