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Cidade da Barra

Catador morre e duas pessoas são baleadas em ataque em Vila Velha

Renan Meira de Amorim, de 34 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (1); testemunhas relataram que criminosos fecharam um quarteirão do bairro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2023 às 12:12

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 12:12

Renan Meira de Amorim, de 34 anos
Renan Meira de Amorim, de 34 anos, foi morto a tiros em Vila Velha Crédito: Acervo familiar
O catador de reciclagem Renan Meira de Amorim, de 34 anos, foi morto a tiros em um ataque no bairro Cidade da Barra, em Vila Velha, na madrugada desta quarta-feira (1). Uma mulher, de 37 anos, e outro homem, de 40 anos, também foram baleados.
Segundo apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, testemunhas contaram que, por volta das 2h, criminosos armados chegaram em carros e motos, fecharam um quarteirão do bairro e começaram a atirar.
Durante o ataque, Renan estava com o casal, que foi socorrido e levado para um hospital. Não se sabe com qual gravidade o homem e a mulher ficaram feridos nem o atual estado de saúde deles. As identidades também não foram divulgadas.
Nesta quarta-feira (1), as ruas amanheceram com respingos de sangue, marcas de tiros e sobras de munições. De acordo com moradores, os ataques provocados pelo tráfico de drogas se intensificaram a partir do final de outubro do ano passado. Os relatos são de que até os comerciantes têm sofrido para se manterem no local.

Mãe orava quando ataque aconteceu

A mãe de Renan Meira de Amorim estava orando no momento em que o filho foi assassinado. Sem querer ser identificada, ela contou ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, que, quando ouviu os tiros, lembrou do filho e, em seguida, recebeu a notícia da morte dele. Ele deixou uma filha de 13 anos.
Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo de Renan foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

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