Incêndio atinge loja de tecidos no Centro de Guaçuí

Os Bombeiros informaram que, no momento do fogo, a porta de vidro e a grade estavam trancadas. Funcionários foram ao local para destrancar os acessos, e os militares iniciaram o combate às chamas. O fogo estava concentrado nas prateleiras onde ficaram os tecidos da loja, e um ventilador estava completamente destruído no local. O incêndio logo foi controlado pela equipe.