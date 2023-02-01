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Sem feridos

Incêndio atinge loja de tecidos no Centro de Guaçuí

Estabelecimento estava trancado e foi aberto por funcionários para combate às chamas, na noite desta terça-feira (31)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

01 fev 2023 às 13:15

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 13:15

Um incêndio destruiu uma loja de tecidos no Centro de Guaçuí, na Região do Caparaó, na noite desta terça-feira (31). O fogo e a movimentação no local chamaram atenção dos moradores. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para a ocorrência. Ninguém se feriu.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi chamada por volta das 19h20. Quando chegaram ao local, os militares viram a loja estava tomada de fumaça e conseguiram achar um foco de chamas.

Loja de tecidos sofre incêndio em Guaçuí

Os Bombeiros informaram que, no momento do fogo, a porta de vidro e a grade estavam trancadas. Funcionários foram ao local para destrancar os acessos, e os militares iniciaram o combate às chamas. O fogo estava concentrado nas prateleiras onde ficaram os tecidos da loja, e um ventilador estava completamente destruído no local. O incêndio logo foi controlado pela equipe.
Os estabelecimentos vizinhos ao imóvel, na parte superior e laterais, foram vistoriados e nenhuma avaria foi encontrada. Não houve solicitação de perícia.

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