Carro fica pendurado em canteiro após acidente na Rodovia das Paneleiras

Um carro foi parar pendurado no canteiro central da Rodovia das Paneleiras, em Vitória, após um acidente envolvendo mais três veículos na manhã desta quarta-feira (1º). Segundo apuração da repórter Gabriela Martins, da TV Gazeta, a colisão ocorreu no sentido Serra e causou apenas danos aos automóveis, ninguém se feriu.
O acidente aconteceu por volta de 7h30. Os envolvidos na colisão contaram à reportagem que seguiam sentido Serra, quando o trânsito parou, repentinamente. Todos os veículos foram parando, menos um carro, que não conseguiu frear e acabou provocando o engavetamento.
Carros ficaram destruídos após acidente
Após o acidente, por volta de 9h, o trânsito na Rodovia das Paneleiras foi totalmente interditado para a retirada do carro que ficou pendurado na mureta. Cerca de 20 minutos depois, a via foi parcialmente liberada.
Além dos três carros que permaneceram no local, havia um quarto veículo no acidente, mas o motorista não quis permanecer no local até a chegada da Polícia Militar.
De acordo com militares que atenderam a ocorrência, durante as duas horas em que a equipe ficou no local, mais de 60 motoristas foram autuados porque estavam usando celular ao volante para filmar o acidente.