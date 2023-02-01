Carro fica pendurado em canteiro após acidente na Rodovia das Paneleiras

Veículo ficou pendura no canteiro central da rodovia após acidente Crédito: Deyvison Reis

Um carro foi parar pendurado no canteiro central da Rodovia das Paneleiras, em Vitória, após um acidente envolvendo mais três veículos na manhã desta quarta-feira (1º). Segundo apuração da repórter Gabriela Martins, da TV Gazeta, a colisão ocorreu no sentido Serra e causou apenas danos aos automóveis, ninguém se feriu.

O acidente aconteceu por volta de 7h30. Os envolvidos na colisão contaram à reportagem que seguiam sentido Serra, quando o trânsito parou, repentinamente. Todos os veículos foram parando, menos um carro, que não conseguiu frear e acabou provocando o engavetamento.

Carros ficaram destruídos após acidente

Após o acidente, por volta de 9h, o trânsito na Rodovia das Paneleiras foi totalmente interditado para a retirada do carro que ficou pendurado na mureta. Cerca de 20 minutos depois, a via foi parcialmente liberada.

Além dos três carros que permaneceram no local, havia um quarto veículo no acidente, mas o motorista não quis permanecer no local até a chegada da Polícia Militar