Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Carro fica pendurado em canteiro após acidente na Rodovia das Paneleiras

Colisão envolvendo quatro veículos ocorreu na manhã desta quarta-feira (1°). Por conta do impacto, um dos veículos acabou parando no canteiro central da Rodovia das Paneleiras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2023 às 12:37

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 12:37

Carros ficaram danificados após acidente
Veículo ficou pendura no canteiro central da rodovia após acidente Crédito: Deyvison Reis
Um carro foi parar pendurado no canteiro central da Rodovia das Paneleiras, em Vitória, após um acidente envolvendo mais três veículos na manhã desta quarta-feira (1º). Segundo apuração da repórter Gabriela Martins, da TV Gazeta, a colisão ocorreu no sentido Serra e causou apenas danos aos automóveis, ninguém se feriu. 
O acidente aconteceu por volta de 7h30. Os envolvidos na colisão contaram à reportagem que seguiam sentido Serra, quando o trânsito parou, repentinamente. Todos os veículos foram parando, menos um carro, que não conseguiu frear e acabou provocando o engavetamento.

Carros ficaram destruídos após acidente

Após o acidente, por volta de 9h, o trânsito na Rodovia das Paneleiras foi totalmente interditado para a retirada do carro que ficou pendurado na mureta. Cerca de 20 minutos depois, a via foi parcialmente liberada. 
Além dos três carros que permaneceram no local, havia um quarto veículo no acidente, mas o motorista não quis permanecer no local até a chegada da Polícia Militar.
De acordo com militares que atenderam a ocorrência, durante as duas horas em que a equipe ficou no local, mais de 60 motoristas foram autuados porque estavam usando celular ao volante para filmar o acidente.

Veja Também

Cobrador é preso suspeito de incendiar ônibus após greve em Guarapari

Catador morre e duas pessoas são baleadas em ataque em Vila Velha

Homem fica ferido após levar tiros em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Grande Vitória Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES recebe alertas amarelo e laranja de chuvas intensas; veja cidades
Imagem de destaque
Pé de maconha gigante é apreendido em quintal de casa em Aracruz
Imagem de destaque
Por que acordo de cessar-fogo com EUA não caiu bem entre a linha-dura do Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados