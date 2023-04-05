Após 4 meses, trecho com erosão segue sem obra entre Fundão e Santa Teresa

Há cerca de duas semanas, o administrador Antônio Carlos Teixeira, de 49 anos, passou pelo local durante uma viagem a Santa Teresa e fez um vídeo (veja acima) que mostra a gravidade do problema. Segundo ele, os motoristas precisam reduzir a velocidade e redobrar a atenção ao passar pelo trecho.

"Quem sai da Grande Vitória tem que entrar na contramão para passar. Então, é preciso ter cuidado e visualizar se não está vindo carro na outra direção. Caso contrário, pode haver uma batida frontal. Além do risco de acidente, o local é mal sinalizado. Qualquer dia pode cair um carro ali dentro", disse.

"Já era para estar tudo consertado. Não sei como ainda não aconteceu uma tragédia" Antônio Carlos Teixeira - Administrador

Morador da Serra e dono de uma casa de campo em Santa Teresa, o Antônio Carlos faz o trajeto frequentemente e teme pela própria segurança. "Eu tenho receio de passar e a terra descer com o peso do automóvel, porque a erosão já está entrando embaixo da outra pista. Está avançando", afirmou.

Imagens feitas pela equipe de A Gazeta no último final de semana mostram como está o local da erosão: além da grande área isolada, há pedras e galhos de árvores caídos próximos ao ponto erodido. Na região também há placas que sinalizam a nova velocidade máxima, que agora é de 20 km/h.

Cadê a obra?

Responsável pela manutenção da ES 261, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou que um novo projeto de recuperação do trecho foi feito e que fará a licitação da obra ainda neste mês de abril "para a solução completa do problema".

O órgão não esclareceu como monitora um possível avanço da erosão nem se há uma expectativa inicial de quando o trecho será consertado.

A Prefeitura de Santa Teresa afirmou que realizou reuniões com o DER-ES e que, na última terça-feira (4), engenheiros vistoriaram a parte da ES 261 que cedeu. "Com base nesse relatório, já autorizaram a abertura de procedimento licitatório para a reparação da via, que será publicado nas próximas semanas", informou.