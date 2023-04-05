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Perigo na ES 261

Após 4 meses, trecho com erosão segue sem obra entre Fundão e Santa Teresa

Parte da pista da rodovia cedeu em dezembro do ano passado após fortes chuvas no Estado; DER-ES promete fazer a licitação da obra de recuperação neste mês

Publicado em 05 de Abril de 2023 às 09:50

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

05 abr 2023 às 09:50
Já faz quatro meses que parte da pista da ES 261 cedeu – e, desde então, parece que quase nada foi feito no local. O ponto que sofreu a grave erosão fica no trecho entre Fundão e Santa Teresa, na altura do km 97, justamente na pista de quem segue para a Região Serrana do Espírito Santo.
deslizamento da terra que servia de sustentação para o asfalto aconteceu no início de dezembro do ano passado, após as fortes chuvas que atingiram o Estado. Inicialmente, houve queda apenas da lateral da via. Atualmente, a cratera já toma por completo a única faixa do sentido Oeste.
Há cerca de duas semanas, o administrador Antônio Carlos Teixeira, de 49 anos, passou pelo local durante uma viagem a Santa Teresa e fez um vídeo (veja acima) que mostra a gravidade do problema. Segundo ele, os motoristas precisam reduzir a velocidade e redobrar a atenção ao passar pelo trecho.
"Quem sai da Grande Vitória tem que entrar na contramão para passar. Então, é preciso ter cuidado e visualizar se não está vindo carro na outra direção. Caso contrário, pode haver uma batida frontal. Além do risco de acidente, o local é mal sinalizado. Qualquer dia pode cair um carro ali dentro", disse.
"Já era para estar tudo consertado. Não sei como ainda não aconteceu uma tragédia"
Antônio Carlos Teixeira - Administrador
Morador da Serra e dono de uma casa de campo em Santa Teresa, o Antônio Carlos faz o trajeto frequentemente e teme pela própria segurança. "Eu tenho receio de passar e a terra descer com o peso do automóvel, porque a erosão já está entrando embaixo da outra pista. Está avançando", afirmou.
Imagens feitas pela equipe de A Gazeta no último final de semana mostram como está o local da erosão: além da grande área isolada, há pedras e galhos de árvores caídos próximos ao ponto erodido. Na região também há placas que sinalizam a nova velocidade máxima, que agora é de 20 km/h.

Cadê a obra?

Responsável pela manutenção da ES 261, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou que um novo projeto de recuperação do trecho foi feito e que fará a licitação da obra ainda neste mês de abril "para a solução completa do problema".
O órgão não esclareceu como monitora um possível avanço da erosão nem se há uma expectativa inicial de quando o trecho será consertado.
A Prefeitura de Santa Teresa afirmou que realizou reuniões com o DER-ES e que, na última terça-feira (4), engenheiros vistoriaram a parte da ES 261 que cedeu. "Com base nesse relatório, já autorizaram a abertura de procedimento licitatório para a reparação da via, que será publicado nas próximas semanas", informou.
De acordo com o município, o ponto da erosão está localizado no município de Fundão. Por isso, a reportagem de A Gazeta também demandou a prefeitura local. Assim que uma resposta for dada, este texto será atualizado.

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