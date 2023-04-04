Saiba quem tem direito e como concorrer a uma vaga no CNH Social no ES

O governo do Espírito Santo abriu, ao meio-dia desta terça-feira (4), 3.500 vagas na primeira fase do programa CNH Social em 2023 . Os interessados devem acessar o site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES) e confirmar o interesse detalhando as informações pessoais, como telefone, CPF e o número do Cadastro Único - documento necessário para quem deseja ter a habilitação oferecida pelo governo. As inscrições ficarão abertas até as 23h59 de 14 de abril.

Para a segunda fase deste ano, serão abertas outras 3,5 mil, totalizando 7 mil vagas em 2023. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande no Palácio Anchieta, em Vitória, com a presença do diretor-geral do (Detran-ES), Givaldo Vieira.

Desde que o programa foi criado no Espírito Santo, o funcionamento é o mesmo: os interessados devem manifestar o desejo no site do Detran-ES, e a lista de selecionados é divulgada dias depois.

Como se inscrever no CNH Social?

Site do Detran-ES informa sobre CNH Social Crédito: Reprodução | Site do Detran-ES

As inscrições ficarão abertas até as 23h59 de 14 de abril. Para se inscrever:

Se você cumpre os requisitos e quer se inscrever no CNH social, acesse o site do Detran-ES: detran.es.gov.br

Há um anúncio logo na capa do site informando sobre o programa CNH Social. Basta clicar nele ou ir direto no site do programa: inscricao.detran.es.gov.br/cidadao/inscricao

Acrescente as informações pessoais e leia com atenção sobre as regras

Depois de informar seus dados, você deve aguardar até o dia 20 de abril, quando a lista de selecionados será divulgada



Qual o período para fazer inscrição?

As inscrições foram abertas às 12h desta terça-feira (4) e serão encerradas às 23h59 do dia 14 de abril.

Quando vou saber se fui selecionado?

A relação final dos selecionados para a matrícula no programa será divulgada no site do Detran-ES a partir das 12h do dia de 20 de abril.

CNH Social serve apenas para a 1ª habilitação?

Não. Os interessados poderão se inscrever para obter a primeira habilitação nas categorias A (motocicleta) ou B (carro). Para aqueles que já são habilitados, há a possibilidade de adição da categoria A ou B e a mudança de categoria D (van, micro-ônibus, ônibus) ou E (caminhão e carreta).

Como é feita a seleção?

A seleção dos candidatos é realizada de forma eletrônica, sem interferência humana. A seleção considera:

Menor renda per capita



Maior número de componentes no grupo familiar



Candidatos com Ensino Fundamental completo



Beneficiário do Bolsa Família



Data e hora da inscrição



O que acontece se as vagas não forem ocupadas?

Em edições anteriores, o número de inscritos era muito maior que o número de vagas disponíveis. Há ainda a possibilidade de desclassificação de pessoas que não cumprirem as regras.