Saiba quem tem direito e como concorrer a uma vaga no CNH Social no ES

O governo do Espírito Santo abriu, ao meio-dia desta terça-feira (4), 3.500 vagas na primeira fase do programa CNH Social em 2023. Os interessados devem acessar o site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES) e confirmar o interesse detalhando as informações pessoais, como telefone, CPF e o número do Cadastro Único - documento necessário para quem deseja ter a habilitação oferecida pelo governo. As inscrições ficarão abertas até as 23h59 de 14 de abril.
Para a segunda fase deste ano, serão abertas outras 3,5 mil, totalizando 7 mil vagas em 2023. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande no Palácio Anchieta, em Vitória, com a presença do diretor-geral do (Detran-ES), Givaldo Vieira.
Desde que o programa foi criado no Espírito Santo, o funcionamento é o mesmo: os interessados devem manifestar o desejo no site do Detran-ES, e a lista de selecionados é divulgada dias depois.
Como se inscrever no CNH Social?
As inscrições ficarão abertas até as 23h59 de 14 de abril. Para se inscrever:
- Se você cumpre os requisitos e quer se inscrever no CNH social, acesse o site do Detran-ES: detran.es.gov.br
- Há um anúncio logo na capa do site informando sobre o programa CNH Social. Basta clicar nele ou ir direto no site do programa: inscricao.detran.es.gov.br/cidadao/inscricao
- Acrescente as informações pessoais e leia com atenção sobre as regras
- Depois de informar seus dados, você deve aguardar até o dia 20 de abril, quando a lista de selecionados será divulgada
Qual o período para fazer inscrição?
As inscrições foram abertas às 12h desta terça-feira (4) e serão encerradas às 23h59 do dia 14 de abril.
Quando vou saber se fui selecionado?
A relação final dos selecionados para a matrícula no programa será divulgada no site do Detran-ES a partir das 12h do dia de 20 de abril.
CNH Social serve apenas para a 1ª habilitação?
Não. Os interessados poderão se inscrever para obter a primeira habilitação nas categorias A (motocicleta) ou B (carro). Para aqueles que já são habilitados, há a possibilidade de adição da categoria A ou B e a mudança de categoria D (van, micro-ônibus, ônibus) ou E (caminhão e carreta).
Como é feita a seleção?
- A seleção dos candidatos é realizada de forma eletrônica, sem interferência humana. A seleção considera:
- Menor renda per capita
- Maior número de componentes no grupo familiar
- Candidatos com Ensino Fundamental completo
- Beneficiário do Bolsa Família
- Data e hora da inscrição
O que acontece se as vagas não forem ocupadas?
Em edições anteriores, o número de inscritos era muito maior que o número de vagas disponíveis. Há ainda a possibilidade de desclassificação de pessoas que não cumprirem as regras.
Segundo o governo do Estado, as vagas não preenchidas após desclassificação de candidatos serão direcionadas para os candidatos classificados na sequência listados na chamada única de suplentes, que será divulgada no dia 12 de junho.