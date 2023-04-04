CNH Social 2023: ES anuncia 7 mil vagas para habilitação de graça

Carteira Nacional de Habilitação, oferecida gratuitamente no ES no chamado CNH Social Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

Governo do Espírito Santo abre, nesta terça-feira (4), 3,5 mil vagas na primeira fase de 2023 do programa CNH Social , destinado a pessoas de baixa renda e cadastrados em benefícios sociais que desejam obter a carteira de motorista. Para a segunda fase deste ano, serão abertas outras 3,5 mil, totalizando 7 mil vagas no ano. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande no Palácio Anchieta, em Vitória, com a presença do diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES), Givaldo Vieira.

As inscrições estão abertas a partir de 12h desta terça-feira e devem ser feitas exclusivamente pelo site do Detran , e vão até as 23h59 do dia 14 de abril.

Os interessados poderão se inscrever para obter a primeira habilitação nas categorias A (motocicleta) ou B (carro). Para aqueles que já são habilitados, há a possibilidade de adição da categoria A ou B e a mudança de categoria D (van, micro-ônibus, ônibus) ou E (caminhão e carreta).

A relação final dos selecionados para a matrícula no programa será divulgada no site do Detran|ES, a partir das 12h do dia 20 de abril.

Segundo o órgão, as vagas não preenchidas após desclassificação de candidatos selecionados na primeira lista que não respeitarem prazos estabelecidos no processo de habilitação serão direcionadas para os candidatos classificados na sequência listados na chamada única de suplentes, que será divulgada no dia 12 de junho, a partir de 12h, no site do Detran|ES.

O Detran|ES informou que, com objetivo de focar na capacitação profissional e dar oportunidades aos condutores no mercado de trabalho, as vagas são distribuídas da seguinte forma:

40% para a primeira habilitação (A ou B);

20% para a adição de categoria A ou B;

40% para a mudança de categoria D ou E.

CNH Social no ES: 30 mil vagas nos últimos 4 anos

Nos últimos quatro anos, quase 30 mil vagas foram abertas pelo governo do Estado no programa CNH Social, sendo 20 mil nos últimos dois anos. Confira:

Vagas ofertadas desde 2019:

2019 - 5 mil vagas



2020 - 7 mil vagas



2021 - 8 mil vagas



2022 - 10 mil vagas