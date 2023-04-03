Um motorista de ônibus de 45 anos morreu ao descer uma ladeira de bicicleta e bater contra um muro no bairro Ataíde, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (3). O acidente fatal foi registrado por uma câmera de monitoramento.
O repórter Diony Silva, da TV Gazeta, esteve no local, e a suspeita é que a bicicleta estivesse sem freio. A vítima — que não teve o nome divulgado — morreu no local. Segundo amigos, o motorista de ônibus trabalhou durante a noite, e voltava para casa quando o acidente ocorreu.
A Polícia Militar foi acionada e fez o isolamento da área, por volta das 9 horas. Apesar disso, às 12h30, o corpo permanecia no local, à espera da Polícia Civil.
A reportagem demandou a PC para entender o que aconteceu, mas o retorno — dado por volta das 14h — era de que a ocorrência ainda estava em andamento, e, por isso, mais detalhes não seriam fornecidos. Às 14h30, a corporação informou que foi acionada por volta das 11h40, e que o corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Acidente em Vila Velha: homem de bicicleta morre ao bater contra muro
03/04/2023 - 2:34
Após a publicação da reportagem, Polícia Civil enviou nova nota sobre a ocorrência. O texto foi atualizado.