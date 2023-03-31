Carro "abraça" poste em acidente grave em avenida de Vitória

As informações são da repórter Any Cometti, da TV Gazeta . Segundo apuração dela, o motorista do Renault Symbol preto perdeu a faixa de entrada para o Aeroporto de Vitória. Quando ele virou para fazer o acesso, não viu que o Honda prata vinha na outra mão; nesse momento, os dois colidiram.

O condutor do veículo preto não se feriu, mas ficou em estado de choque. Segundo o tenente Bausen, do Corpo de Bombeiros, o resgate foi complexo. "O causador veio na pista da direita, tentou fazer a esquerda, porém, no final de tarde, o sol bateu e ele não conseguiu enxergar; segundo ele, quando foi fazer o cruzamento para entrar no aeroporto, existia um carro na lateral que pegou ele. Os dois rodaram e ele fez uma deformação considerável ao redor do poste. Foi um resgate complexo pelo fato de que ele ficou atravessado na transversal", disse, em entrevista à TV Gazeta.