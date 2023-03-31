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Na Adalberto Simão Nader

Carro "abraça" poste em acidente grave em avenida de Vitória

Motorista, de 37 anos, foi socorrido com vida após ficar preso nas ferragens por cerca de 40 minutos; acidente ocorreu na tarde desta sexta (31)
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

31 mar 2023 às 18:33

Publicado em 31 de Março de 2023 às 18:33

Imagens mostram grave acidente em Vitória

Imagens impressionantes mostram um grave acidente na Avenida Adalberto Simão Nader, altura de Mata da Praia, em Vitória, no final da tarde desta sexta-feira (31). Um veículo bateu e "abraçou" um poste, após colidir em outro carro. O motorista, de 37 anos, ficou preso nas ferragens e foi resgatado com vida após cerca de 40 minutos.
As informações são da repórter Any Cometti, da TV Gazeta. Segundo apuração dela, o motorista do Renault Symbol preto perdeu a faixa de entrada para o Aeroporto de Vitória. Quando ele virou para fazer o acesso, não viu que o Honda prata vinha na outra mão; nesse momento, os dois colidiram.
O Honda foi arremessado contra o poste. O condutor, que estava usando cinto de segurança, ficou preso e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros. Ele reclamava de dor no ombro e possivelmente teve fratura na perna. O homem foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE).
O condutor do veículo preto não se feriu, mas ficou em estado de choque. Segundo o tenente Bausen, do Corpo de Bombeiros, o resgate foi complexo. "O causador veio na pista da direita, tentou fazer a esquerda, porém, no final de tarde, o sol bateu e ele não conseguiu enxergar; segundo ele, quando foi fazer o cruzamento para entrar no aeroporto, existia um carro na lateral que pegou ele. Os dois rodaram e ele fez uma deformação considerável ao redor do poste. Foi um resgate complexo pelo fato de que ele ficou atravessado na transversal", disse, em entrevista à TV Gazeta.

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