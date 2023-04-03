Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tempo

ES recebe novo alerta de chuvas intensas; veja cidades

Aviso de mau tempo é válido para 60 municípios capixabas até a manhã de terça-feira (4)

Publicado em 03 de Abril de 2023 às 12:35

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

03 abr 2023 às 12:35
A Semana Santa começa com alerta de chuvas intensas para 60 cidades do Espírito Santo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso amarelo — o menor na escala de risco — vale até as 10h de terça-feira (4) e abrange os municípios das regiões Central, Noroeste, Litoral Norte e Sul.
Segundo o Inmet, pode chover entre 20 e 30 mm/h até 50 mm/dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h. O alerta é de baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Cidades sob alerta:
  1. Afonso Cláudio
  2.  Água Doce do Norte 
  3. Águia Branca 
  4. Alfredo Chaves 
  5. Alto Rio Novo 
  6. Anchieta 
  7. Aracruz 
  8. Baixo Guandu 
  9. Barra de São Francisco 
  10. Boa Esperança 
  11. Brejetuba 
  12. Cariacica
  13.  Castelo 
  14. Colatina 
  15. Conceição da Barra 
  16. Conceição do Castelo 
  17. Domingos Martins 
  18. Ecoporanga 
  19. Fundão 
  20. Governador Lindenberg 
  21. Guarapari 
  22. Ibatiba 
  23. Ibiraçu 
  24. Ibitirama 
  25. Irupi
  26.  Itaguaçu
  27.  Itarana 
  28. Iúna 
  29. Jaguaré 
  30. João Neiva 
  31. Laranja da Terra 
  32. Linhares 
  33. Mantenópolis 
  34. Marechal Floriano 
  35. Marilândia 
  36. Montanha
  37.  Mucurici 
  38. Muniz Freire 
  39. Nova Venécia
  40.  Pancas 
  41. Pedro Canário 
  42. Pinheiros 
  43. Ponto Belo 
  44. Rio Bananal 
  45. Santa Leopoldina 
  46.  Santa Maria de Jetibá 
  47. Santa Teresa
  48.  São Domingos do Norte 
  49. São Gabriel da Palha 
  50. São Mateus 
  51. São Roque do Canaã 
  52. Serra 
  53. Sooretama
  54.  Vargem Alta 
  55. Venda Nova do Imigrante
  56. Viana 
  57. Vila Pavão 
  58. Vila Valério
  59.  Vila Velha 
  60. Vitória

Instruções do Inmet

► Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

► Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

► Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja Também

Por que o ES sempre é atingido por grandes chuvas

Raio atinge quadra em que amigos jogavam bola na chuva

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Chuva no ES Grande Vitória Inmet ES Sul ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Infância perdida: quando a tecnologia compromete o futuro
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Editais e Avisos - 21/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados