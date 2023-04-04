Feriado de Páscoa: veja o que funciona e não funciona na Grande Vitória

Supermercados estão autorizados a funcionar em horário especial no feriado de Sexta-Feira da Paixão Crédito: Tânia Rêgo | Agência Brasil

A Semana Santa, que teve início no Domingo de Ramos (2 de abril), é considerado um momento sagrado para os cristãos. Com isso, muitos estabelecimentos da Grande Vitória funcionarão em horário especial no período entre a Sexta-Feira da Paixão (7) e o Domingo de Páscoa (9). Nas repartições públicas, algumas prefeituras optaram por decretar ponto facultativo na quinta-feira (6), mantendo, contudo, o funcionamento dos serviços considerados essenciais.

Confira abaixo os horários dos estabelecimentos:

Shoppings

Shopping Vitória

Sexta-Feira da Paixão (07/04)

Lojas e stands: 14h às 21h, com abertura facultativa das 13h às 14h e das 21h às 22h

Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h

Cinema: conforme horário das sessões

Sábado (08/04) e Domingo de Páscoa (09/04)

Lojas, stands, praça de alimentação e lazer terão funcionamento normal. Mais informações podem ser encontradas no site do shopping

Shopping Moxuara

Sexta-Feira da Paixão (07/04)

Lojas e quiosques: 13h às 21h

Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h

Cinema: conforme programação no site

Sábado (08/04)

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de alimentação e lazer: 10h às 23h

Cinema: conforme programação no site

Domingo de Páscoa (09/04)

Lojas e quiosques: 13h às 21h, com abertura facultativa de 11h às 13h

Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h

Cinema: conforme programação no site

Shopping Praia da Costa

Sexta-Feira da Paixão (07/04)

Lojas e quiosques: 14h às 20h

Praça de alimentação e lazer: 11h às 21h

Cinema, restaurantes, Polícia Federal e academia: conforme programação no site

Sábado (08/04)

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de alimentação e lazer: 10h às 22h

Cinema, restaurantes, Polícia Federal e academia: conforme programação no site

Domingo de Páscoa (09/04)

Lojas e quiosques: 14h às 20h

Praça de alimentação e lazer: 11h às 21h

Cinema, restaurantes, Polícia Federal e academia: conforme programação no site

Shopping Mestre Álvaro

Sexta-Feira da Paixão (07/04)

Lojas e quiosques: 12h às 21h, com abertura facultativa das 12h às 13h

Praça de alimentação: 11h às 22h

Lazer e cinema: conforme programação no site

Sábado (08/04)

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de alimentação: 10h às 23h

Lazer e cinema: conforme programação no site

Domingo de Páscoa (09/04)

Lojas e quiosques: 12h às 21h, com abertura facultativa das 12h às 13h

Praça de alimentação: 11h às 22h

Lazer e cinema: conforme programação no site

Shopping Norte Sul

Sexta-Feira da Paixão (07/04)

Lojas e quiosques: funcionamento normal das 13h às 19h, com abertura facultativa das 10h às 13h

Praça de alimentação: 11h às 21h

Cinema: conforme programação no site

Sábado (08/04)

Lojas e quiosques: funcionamento normal das 10h às 22h

Praça de alimentação: 11 às 22h

Cinema: conforme programação no site

Domingo de Páscoa (09/04)

Lojas e quiosques: funcionamento normal das 13h às 21h

Praça de alimentação: 11h às 21h

Cinema: conforme programação no site

Shopping Vila Velha

Sexta-Feira da Paixão (07/04)

Lojas e quiosques: funcionamento normal das 14h às 21h, com abertura facultativa das 12h às 14h

Praça de alimentação: 11h às 22h

Sábado (08/04)

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de alimentação: 11h às 23h

Domingo de Páscoa (09/04)

Lojas e quiosques: 14h às 21h

Praça de alimentação: 11h às 22h

Marterplace Mall

Sexta-Feira da Paixão (07/04)

Lojas: abertura facultativa das 9h às 18h

Praça de alimentação: abertura facultativa das 10h às 18h

Academia: 8h às 14h

Hipermercado: 8h às 18h

Shopping Montserrat

Sexta-Feira da Paixão (07/04)

Lojas e quiosques: 13h às 21h, com abertura facultativa das 12h às 13h

Lazer a praça de alimentação: 11h às 22h

Padaria: 7h às 22h

Academia: 10h às 16h

Shopping Jardins

Sexta-Feira da Paixão (07/04)

Lojas, lotérica e torre médica: não funcionam

Praça de alimentação: 11h às 22h

Cinema: conforme programação no site

Sábado (08/04)

Lojas: 9h às 21h

Praça de alimentação: 11h às 22h

Torre médica: 12h às 20h

Cinema: conforme programação no site

Domingo de Páscoa (09/04)

Lojas: fechadas

Praça de alimentação: 11h às 22h

Cinema: conforme programação no site

Os shoppings Boulevard Vila Velha e Laranjeiras também foram demandados pela reportagem, mas não houve um retorno até a publicação desta matéria.

Supermercados

A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) informou, em nota, que os estabelecimentos estão autorizados a funcionar em horário especial no feriado de Sexta-Feira da Paixão (7). "A abertura deverá ser das 8h às 18h, como determina a Convenção Coletiva de Trabalho vigente, com exceção dos municípios que possuem convenções próprias ou aditivos que trazem outras orientações sobre a abertura dos supermercados nos feriados", ressaltou a Acaps.

Já no sábado (8) e Domingo de Páscoa (9), os estabelecimentos poderão seguir o horário de funcionamento normal.

Extrabom, Extraplus e Atacado Vem: na Sexta-Feira da Paixão, as lojas irão funcionar das 8h às 18h, com exceção dos seguintes estabelecimentos:

Your browser does not support the audio element. Feriado de Páscoa: veja o que funciona e não funciona na Grande Vitória

Shopping Plaza Top Life, em Novo Horizonte, na Serra: 8h às 19h

Boulevard Shopping Vila Velha: 8h às 21h

Guarapari Extracenter: quinta e sábado, das 7h às 23h

Muquiçaba, Centro - Igreja Matriz e Centro de Guarapari: quinta e sábado, das 7h às 22h

Praia do Morro: quinta e sábado, das 6h30 às 23h, e domingo, das 6h30 às 20h

Areia Preta: quinta e sábado, das 6h30 às 23h, e domingo, das 7h às 18h

Epa Supermercados: na Sexta-Feira da Paixão, as lojas irão funcionar das 8h às 18h. Já no sábado (8) e Domingo de Páscoa (9), as lojas irão funcionar de acordo com o horário padrão de cada unidade.

Perim: na Sexta-Feira da Paixão, as unidades irão funcionar das 8h às 18h.

Carone e Sempretem: na Sexta-Feira da Paixão, todas as lojas irão funcionar das 8h às 18h, exceto a unidade Sempretem de Jardim Limoeiro, na Serra, que funcionará das 7h às 18h.

Comércio de rua

De acordo com a Federação de Comércio do Espírito Santo (Fecomércio ES), a definição do horário de abertura dos comércios de rua durante os dias do feriado ficará a cargo das empresas.

Polo Moda Glória

Sexta-Feira da Paixão (07/04): lojas fechadas

Sábado (08/04): 9h às 15h

Domingo de Páscoa (09/04): lojas fechadas

Bancos

Não haverá atendimento nas agências bancárias do Estado no feriado de Sexta-Feira da Paixão (7). Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), neste dia as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, assim como os canais digitais e remotos de atendimento (internet e mobile banking).

Prefeituras

Prefeitura de Vitória: apenas o serviços essenciais da cidade estarão funcionando na quinta-feira (6), em que foi decretado ponto facultativo, e na sexta-feira (7), feriado nacional. Também não haverá aula na rede municipal de ensino nos dois dias.

Na saúde, as unidades dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7h às 19h. Já o PA de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III; e o PA da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, no bairro Praia do Suá, manterão o plantão 24 horas.

Prefeitura de Cariacica: não haverá expediente nas repartições públicas e aulas na rede municipal na quinta-feira (6), em que foi decretado ponto facultativo na cidade, e na sexta-feira (7), feriado nacional. No entanto, serviços considerados essenciais funcionarão normalmente. Os PAs do Trevo de Alto Lage e de Flexal manterão o funcionamento 24 horas, e os PAs de Bela Vista e Nova Rosa da Penha I funcionarão das 7h às 17h.

Prefeitura de Vila Velha: no feriado de Sexta-Feira da Paixão, apenas os serviços de urgência e emergência funcionarão na cidade. Na saúde, os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, o Hospital Maternidade de Cobilândia e a UPA de Riviera da Barra vão funcionar normalmente em regime de 24 horas. A Guarda Municipal terá atuação normal e as feiras livres funcionarão sem alteração.

Prefeitura de Viana: durante o feriado, o município vai manter os serviços essenciais de serviços urbanos, saúde e defesa social. Os prontos atendimentos 24 horas, em Arlindo Villaschi, e a UPA, de Viana Sede, funcionarão normalmente.

Prefeitura da Serra: durante a quinta-feira (6), em que foi decretado ponto facultativo no município; Sexta-Feira da Paixão, feriado nacional; sábado e Domingo de Páscoa, os serviços considerados essenciais funcionarão normalmente.

Na saúde, as UPAs de Carapina, Castelândia e Serra Sede, o Hospital Materno Infantil de Colina de Laranjeiras, além do Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (que funciona no térreo do Hospital Municipal Materno Infantil), terão atendimento 24 horas. A Farmácia Central, em Jardim Limoeiro, funcionará das 7h às 19h, e, além disso, será aberto Ponto de Hidratação nas Unidades de Saúde de Jacaraípe e Novo Horizonte, das 8h às 17h.

Prefeitura de Guarapari: na quinta-feira (6), o expediente na administração municipal será das 8h às 13h. Já na sexta-feira (7), feriado nacional, os órgãos e entidades que desempenham funções em regime de escala ou plantão, e que não admitem paralisação, irão funcionar normalmente.