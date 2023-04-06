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Em Pouso Alegre

Menina de 9 anos morre após ser atingida por bala perdida em Minas Gerais

Segundo a PM, disparo atingiu a criança após quatro homens chegarem ao local dentro de carro em alta velocidade e abrirem fogo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 abr 2023 às 16:18

Publicado em 06 de Abril de 2023 às 16:18

Uma menina de 9 anos morreu após ser atingida por uma bala perdida em Pouso Alegre (MG), a cerca de 390 quilômetros de Belo Horizonte.
A vítima foi baleada na parte frontal da cabeça. Segundo a Polícia Militar, um disparo atingiu a garota após quatro homens chegarem ao local que ela estava dentro de carro em alta velocidade e abrirem fogo.
Um jovem de 17 anos também levou dois tiros, um no braço esquerdo e outro na perna direita, mas ele sobreviveu.
Após o ataque, o grupo de atiradores fugiu usando o mesmo veículo e foram para o interior do bairro. O veículo, que tinha queixa de furto, foi abandonado ainda nas proximidades do local dos disparos.
Durante as buscas pelos atiradores, a PM encontrou, em uma casa no bairro São Geraldo, as roupas que teriam sido utilizadas no crime.
O chamado feito à polícia foi por volta das 18h30 desta quarta-feira (5). As duas vítimas foram encaminhadas a um hospital, mas a menina acabou não resistindo. O jovem já recebeu alta.
O local dos disparos foi na altura do número 189 da rua Oscar Dantas. A polícia ainda busca os criminosos e faz trabalhos de perícia no local.

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