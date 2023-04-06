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Investigação

Calouro da UFRRJ é preso sob suspeita de ameaçar alunos de morte

O suspeito, de 18 anos, foi preso preventivamente após enviar mensagens com ameaças de morte e de abuso sexual a outros estudantes

Publicado em 06 de Abril de 2023 às 08:55

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 abr 2023 às 08:55
Calouro da UFRRJ é preso sob suspeita de ameaçar alunos de morte
Calouro da UFRRJ é preso sob suspeita de ameaçar alunos de morte Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um aluno da UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro) foi preso preventivamente nesta quarta-feira (5) sob suspeita de enviar mensagens com ameaças de morte e de abuso sexual a outros estudantes da instituição. Ele ainda teria anunciado que cometeria um massacre nos próximos dias.
O suspeito, segundo a polícia, tem 18 anos e cursa o primeiro ano de química no campus localizado em Seropédica, na Baixada Fluminense. O nome dele não foi divulgado e, por isso, a reportagem não pôde localizar a defesa dele.
O delegado Vinicius Miranda, titular da 48ª DP (Seropédica), disse que foi feito um trabalho de investigação e inteligência após o recebimento das denúncias.
O suspeito teria enviado relatos racistas, homofóbicos e machistas para outros estudantes. "Ele dizia que ia matar essas pessoas e ainda ameaçava abusar sexualmente de algumas estudantes", afirmou o delegado.
Algumas conversas foram divulgadas nas redes sociais. Em uma delas, o suspeito dizia que iria cometer um massacre.
Ainda segundo Miranda, as primeiras informações chegaram à polícia por meio de um dos diretores do Instituto de Química da UFRRJ, na segunda-feira (3). Ele e as pessoas que eram alvos dos ataques foram ouvidas na delegacia. Todas, segundo o delegado, eram da faculdade de química e faziam parte de um mesmo grupo de WhatsApp.

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