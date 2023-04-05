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Ataque à creche

Memória dele vai ser honrada no meu coração, diz pai de menino morto em SC

Bruno Bridi é pai de Bernardo, de 5 anos, uma das quatro crianças mortas em ataque na creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau (SC)

Publicado em 05 de Abril de 2023 às 15:10

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 abr 2023 às 15:10
Bernardo foi uma das quatro crianças mortas em ataque na creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau
Bernardo foi uma das quatro crianças mortas em ataque na creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau Crédito: Redes sociais | Montagem A Gazeta
Bruno Bridi, pai de Bernardo Pabest, de 5 anos, uma das quatro crianças mortas nesta quarta (5) na creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau (SC), disse agradecer os momentos que viveu ao lado do filho e que vai honrar a memória do garoto em seu coração.
"A partir de hoje a memória dele vai ser honrada dentro do meu coração, de cada um que está aqui dentro, de todo mundo, quem vive o drama na pele sabe."
Bruno Bridi - Pai de Bernardo | Entrevista a jornalistas
"Como cristão e como militar, vou lutar com todas as forças para continuar no caminho do Senhor e agradeço a Deus por todos os momentos que vivi com meu filho", acrescentou.
Os mortos são três meninos e uma menina, com idade entre 5 e 7 anos. Outras quatro crianças feridas foram socorridas e levadas para o hospital Santo Antônio, nenhuma em estado grave.
Uma das professoras da creche disse que trancou a sala onde se encontravam os bebês para tentar protege-los. Ela se identificou apenas como Simone.
Bruno Bridi contou sobre os últimos momentos em que esteve com Bernardo, quando deixou o filho na creche na manhã desta quarta.
"Hoje ele chegou pela creche imitando o coelhinho, ele e o amiguinho dele. É isso, [vou] fazer valer todos os momentos dele."
Bruno Bridi - Pai de Bernardo | Entrevista a jornalistas

O ataque

Ataque em creche de Blumenau, em Santa Catarina
Ataque em creche de Blumenau, em Santa Catarina Crédito: ISHOOT | Folhapress
Vizinhos da escola se disseram impressionados com a rapidez com que o assassino entrou e saiu do local sem ser visto.
"A gente pensou que uma criança tinha caído, se machucado. Mas aí [ouvimos] uma senhora gritando, [pensei] acho que é coisa séria"
Anderson da Silva - Proprietário da gráfica localizada em frente ao portão do Centro de Educação Infantil
"Ninguém viu como [o assassino] chegou ou como saiu, foi muito rápido. É uma sensação de impotência, de não conseguir parar esse cara, de não conseguir fazer nada. Nossos filhos iam nessa creche até o ano passado, são amiguinhos deles que estavam ali, a gente imagina a dor dos pais em uma hora dessas", acrescentou.
O autor do ataque é um homem de 25 anos. Ele usou uma machadinha para cometer o crime.
Outras quatro crianças feridas foram socorridas e levadas para o hospital Santo Antônio. De acordo com a unidade, são duas meninas de 5 anos e dois meninos de 5 e 3 anos, nenhuma em estado grave.

Nota da Redação

A Gazeta não vai publicar a identificação do autor do ataque seguindo recomendações de especialistas em atenção ao chamado “efeito contágio”.

Para os estudiosos, quando a mídia publica detalhes sobre o agressor aumenta a possibilidade de imitadores do ato, em busca de visibilidade e notoriedade. Este é geralmente um dos objetivos dos agressores, que passam a ser idolatrados por outros indivíduos propensos à promoção de novos massacres.

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