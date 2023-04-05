Professora fica levemente ferida após artefato explosivo ser lançado em escola de SP

Uma professora de 57 anos ficou ferida após um artefato explosivo ser lançado para dentro do estacionamento da escola. Crédito: Google Street

Um professora de 57 anos ficou ferida nesta terça-feira, 4, após quatro pessoas lançarem um artefato explosivo em direção ao estacionamento da Escola Estadual Maria Eugênia Martins, no Jaguaré, zona oeste de São Paulo.

O episódio aconteceu depois das aulas, na saída dos estudantes. De acordo com a Polícia Militar, que foi acionada por volta das 13h, a professora teve ferimentos leves e foi socorrida e encaminhada para o Hospital Universitário.

Os quatro responsáveis por acionar o artefato estão foragidos, e ainda não há informações sobre a motivação do ato de vandalismo —nem as identidades dos quatro suspeitos.