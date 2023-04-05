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No estacionamento

Professora fica levemente ferida após artefato explosivo ser lançado em escola de SP

A professora, de 57 anos, ficou ferida após quatro suspeito jogaram o artefato explosivo no estacionamento da escola

Publicado em 05 de Abril de 2023 às 12:06

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 abr 2023 às 12:06
Uma professora de 57 anos ficou ferida após um artefato explosivo ser lançado para dentro do estacionamento da escola.
Uma professora de 57 anos ficou ferida após um artefato explosivo ser lançado para dentro do estacionamento da escola. Crédito: Google Street
Um professora de 57 anos ficou ferida nesta terça-feira, 4, após quatro pessoas lançarem um artefato explosivo em direção ao estacionamento da Escola Estadual Maria Eugênia Martins, no Jaguaré, zona oeste de São Paulo.
O episódio aconteceu depois das aulas, na saída dos estudantes. De acordo com a Polícia Militar, que foi acionada por volta das 13h, a professora teve ferimentos leves e foi socorrida e encaminhada para o Hospital Universitário.
Os quatro responsáveis por acionar o artefato estão foragidos, e ainda não há informações sobre a motivação do ato de vandalismo —nem as identidades dos quatro suspeitos.
De acordo com a PM, câmeras de segurança da escola flagraram o momento em que o quarteto, do lado de fora do colégio, acionou e disparou o explosivo em direção ao estacionamento. A ocorrência foi registrado no 93° Distrito Policial (DP), em Jaguaré, que investiga o caso.

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