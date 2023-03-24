Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Obras concluídas

Trecho que se rompeu após chuvas na BR 101 em Aracruz é liberado

A pista precisou ser interditada após o rompimento da rodovia causado pelas fortes chuvas ocorridas em dezembro de 2022
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

24 mar 2023 às 18:29

Publicado em 24 de Março de 2023 às 18:29

Novo trecho da BR 101 cede e é totalmente interditado em Aracruz; veja foto
O trecho da BR que foi liberado fica nas proximidades do pedágio, quase na divisa com Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta
Após de três meses, as obras de reconstrução de um trecho do km 171 da BR 101, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, afetado pelas fortes chuvas ocorridas em dezembro de 2022, foram concluídas. Segundo a Eco 101, que administra a via, o trecho foi totalmente liberado nesta sexta-feira (24). A pista precisou ser interditada devido ao rompimento da drenagem, que causou uma erosão na rodovia.
Na época, o trânsito foi totalmente interrompido até a construção do desvio provisório, entregue em fevereiro de 2023.
O tráfego foi parcialmente liberado no trecho, enquanto eram realizadas as etapas finais de execução do complemento da drenagem e aterro, além da pavimentação e sinalização no traçado original da BR, serviços finalizados também nesta sexta-feira, segundo a Eco 101.
“A área é cortada por um rio de grande vazão que divide os municípios de Aracruz e Linhares. Essa particularidade da região demandou soluções específicas que precisaram ser adotadas para que o trecho fosse liberado de forma segura aos usuários”, explicou o gerente de engenharia da concessionária, Maurício Cavalli.
O km 171 é um dos trechos da BR 101 afetados pelas fortes chuvas no Norte do Estado. Ele fica a cerca de 1 km de onde se abriu uma cratera, em Linhares, próximo do limite com Aracruz. O local também já foi liberado.
A Eco 101 informou que as equipes seguem trabalhando no local para concluir a implantação dos elementos de segurança, intervenção realizada sem interrupção no tráfego.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz BR 101 Chuva no ES espírito santo Linhares Eco101
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados