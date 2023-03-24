Trecho que se rompeu após chuvas na BR 101 em Aracruz é liberado

Após de três meses, as obras de reconstrução de um trecho do km 171 da BR 101, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, afetado pelas fortes chuvas ocorridas em dezembro de 2022, foram concluídas. Segundo a Eco 101, que administra a via, o trecho foi totalmente liberado nesta sexta-feira (24). A pista precisou ser interditada devido ao rompimento da drenagem, que causou uma erosão na rodovia.
Na época, o trânsito foi totalmente interrompido até a construção do desvio provisório, entregue em fevereiro de 2023.
O tráfego foi parcialmente liberado no trecho, enquanto eram realizadas as etapas finais de execução do complemento da drenagem e aterro, além da pavimentação e sinalização no traçado original da BR, serviços finalizados também nesta sexta-feira, segundo a Eco 101.
“A área é cortada por um rio de grande vazão que divide os municípios de Aracruz e Linhares. Essa particularidade da região demandou soluções específicas que precisaram ser adotadas para que o trecho fosse liberado de forma segura aos usuários”, explicou o gerente de engenharia da concessionária, Maurício Cavalli.
O km 171 é um dos trechos da BR 101 afetados pelas fortes chuvas no Norte do Estado. Ele fica a cerca de 1 km de onde se abriu uma cratera, em Linhares, próximo do limite com Aracruz. O local também já foi liberado.
A Eco 101 informou que as equipes seguem trabalhando no local para concluir a implantação dos elementos de segurança, intervenção realizada sem interrupção no tráfego.