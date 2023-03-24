Trecho que se rompeu após chuvas na BR 101 em Aracruz é liberado

O trecho da BR que foi liberado fica nas proximidades do pedágio, quase na divisa com Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta

Na época, o trânsito foi totalmente interrompido até a construção do desvio provisório, entregue em fevereiro de 2023.

O tráfego foi parcialmente liberado no trecho, enquanto eram realizadas as etapas finais de execução do complemento da drenagem e aterro, além da pavimentação e sinalização no traçado original da BR, serviços finalizados também nesta sexta-feira, segundo a Eco 101.

“A área é cortada por um rio de grande vazão que divide os municípios de Aracruz e Linhares. Essa particularidade da região demandou soluções específicas que precisaram ser adotadas para que o trecho fosse liberado de forma segura aos usuários”, explicou o gerente de engenharia da concessionária, Maurício Cavalli.