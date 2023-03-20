Outono deve ter chuva dentro da média e temperaturas mais altas no ES

Climatempo aponta estação com chuva dentro da média no ES Crédito: Fernando Madeira

Chegou o dia de dar tchau ao verão e receber o outono, estação conhecida por ser um período de transição até o inverno. A mudança de estação acontece nesta segunda-feira (20), mais precisamente às 18h25. No Espírito Santo , institutos de meteorologia apontam que o volume de chuva deve ser menor do que o registrado durante o verão, dentro da média prevista para o outono. As temperaturas, no entanto, devem ficar um pouco acima da média para a estação.

De acordo com o meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) Hugo Ramos, por ser um período de transição, o outono deve começar com características do verão e terminar com dias mais frios, típicos do inverno.

"O outono tem como característica ser um período de transição entre o verão quente e chuvoso e o inverno frio e seco. O outono começa com cara de verão e fim com cara de inverno", explica o especialista.

Uma das características do outono é a diminuição das chuvas em relação ao verão. A mudança no tempo deve acontecer de forma gradual, segundo Hugo Ramos.

"De acordo com o padrão, podemos ter chuva no início da estação, até o começo de abril. A partir de maio, já em junho, as primeiras massas de ar polar provocam queda nas temperaturas", complementa.

Chuva deve ficar dentro da média no outono

Durante o outono há predominância de períodos mais secos, com menos chuva. Conforme a empresa Climatempo, frentes frias ganham força ao longo da estação. O instituto ainda aponta que a chuva deve ficar dentro da média em boa parte do sudeste brasileiro, inclusive no Espírito Santo.

O mapa divulgado pelo Climatempo mostra a chuva prevista para a estação. As regiões na cor branca, como o Espírito Santo, Rio de Janeiro e quase todo o Estado de Minas Gerais, devem ter chuva dentro da média para a estação. Locais com a com verde terão chuva acima da média, como é o caso de parte do Estado de São Paulo.

Instituto Climatempo prevê outono em 2023 com chuva dentro da média e temperatura acima do comum Crédito: Instituto Climatempo

De maneira geral, o sudeste do Brasil terá chuva dentro da previsão, entre 100 mm e 400 mm, na média. A Climatempo informa que a chuva no Espírito Santo entre março e junho, quando termina a estação, não deve ultrapassar os 400 mm.

Temperaturas devem ficar um pouco acima da média no outono

Por influência do aquecimento do Oceano Pacífico, as temperaturas ficarão acima da média em algumas regiões, como o Espírito Santo. O aumento da temperatura é comparado com o histórico da estação, não com o verão - conhecido como o período mais quente do ano.

Instituto Climatempo prevê outono em 2023 com chuva dentro da média e temperatura acima do comum Crédito: Instituto Climatempo