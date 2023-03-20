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Outono deve ter chuva dentro da média e temperaturas mais altas no ES

De acordo com o Incaper, por ser um período de transição, o outono deve começar com características do verão e terminar com dias mais frios, típicos do inverno
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

20 mar 2023 às 10:06

Publicado em 20 de Março de 2023 às 10:06

69ª Volta da Taputera
Climatempo aponta estação com chuva dentro da média no ES Crédito: Fernando Madeira
Chegou o dia de dar tchau ao verão e receber o outono, estação conhecida por ser um período de transição até o inverno. A mudança de estação acontece nesta segunda-feira (20), mais precisamente às 18h25. No Espírito Santo, institutos de meteorologia apontam que o volume de chuva deve ser menor do que o registrado durante o verão, dentro da média prevista para o outono. As temperaturas, no entanto, devem ficar um pouco acima da média para a estação.
De acordo com o meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) Hugo Ramos, por ser um período de transição, o outono deve começar com características do verão e terminar com dias mais frios, típicos do inverno.
"O outono tem como característica ser um período de transição entre o verão quente e chuvoso e o inverno frio e seco. O outono começa com cara de verão e fim com cara de inverno", explica o especialista.
Uma das características do outono é a diminuição das chuvas em relação ao verão. A mudança no tempo deve acontecer de forma gradual, segundo Hugo Ramos.
"De acordo com o padrão, podemos ter chuva no início da estação, até o começo de abril. A partir de maio, já em junho, as primeiras massas de ar polar provocam queda nas temperaturas", complementa.

Chuva deve ficar dentro da média no outono

Durante o outono há predominância de períodos mais secos, com menos chuva. Conforme a empresa Climatempo, frentes frias ganham força ao longo da estação. O instituto ainda aponta que a chuva deve ficar dentro da média em boa parte do sudeste brasileiro, inclusive no Espírito Santo.
O mapa divulgado pelo Climatempo mostra a chuva prevista para a estação. As regiões na cor branca, como o Espírito Santo, Rio de Janeiro e quase todo o Estado de Minas Gerais, devem ter chuva dentro da média para a estação. Locais com a com verde terão chuva acima da média, como é o caso de parte do Estado de São Paulo.
Instituto Climatempo prevê outono em 2023 com chuva dentro da média e temperatura acima do comum
Instituto Climatempo prevê outono em 2023 com chuva dentro da média e temperatura acima do comum Crédito: Instituto Climatempo
De maneira geral, o sudeste do Brasil terá chuva dentro da previsão, entre 100 mm e 400 mm, na média. A Climatempo informa que a chuva no Espírito Santo entre março e junho, quando termina a estação, não deve ultrapassar os 400 mm.

Temperaturas devem ficar um pouco acima da média no outono

Por influência do aquecimento do Oceano Pacífico, as temperaturas ficarão acima da média em algumas regiões, como o Espírito Santo. O aumento da temperatura é comparado com o histórico da estação, não com o verão - conhecido como o período mais quente do ano.
Instituto Climatempo prevê outono em 2023 com chuva dentro da média e temperatura acima do comum
Instituto Climatempo prevê outono em 2023 com chuva dentro da média e temperatura acima do comum Crédito: Instituto Climatempo
Nesta segunda-feira (20), dia de despedida do verão e chegada do outono, as temperaturas variam entre 23 °C e 33 °C na Grande Vitória. Na capital, a máxima não ultrapassa os 32 °C. Há previsão de chuva em alguns momentos do dia na região Norte, segundo o Incaper.

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