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Capixabas são eleitos os melhores esquiadores do Brasil na temporada

Leopoldo e Carlotta Fagnani receberam o título nesta segunda-feira (25)

Publicado em 26 de Maio de 2026 às 15:24

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

26 mai 2026 às 15:24
Capixabas Leopoldo e Carlotta Fagnani são eleitos os melhores esquiadores do Brasil na temporada
Arquivo pessoal

Os irmãos capixabas Leopoldo e Carlotta Fagnani, ambos de 16 anos, foram eleitos os melhores atletas da temporada 2025/2026 na categoria Children pela Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN). O anúncio foi feito nesta segunda-feira (25), premiando Leopoldo no Esqui Alpino Masculino Children e Carlotta no Feminino Children.


Os dois atletas já acumulam reconhecimento nacional desde as categorias de base. Na temporada 2022/2023, Leopoldo conquistou o prêmio no Infantojuvenil Masculino, enquanto Carlotta venceu no Infantojuvenil Feminino. Desde 2022, os irmãos representam o Brasil em competições internacionais organizadas pela Federação Internacional de Esqui (FIS).


Na atual temporada, os capixabas mantiveram resultados de destaque no circuito europeu. Leopoldo conquistou o título do Slalom nas finais do Campeonato Francês Children, enquanto Carlotta terminou entre as 15 melhores da competição. Além disso, ambos defenderam o Brasil em torneios tradicionais do calendário internacional, como o Alpe Cimbra, na Itália, e o La Scara, na França.


Leopoldo celebrou o reconhecimento e destacou a evolução do esqui alpino brasileiro nos últimos anos. “É sempre um prazer representar o Brasil. Depois de quatro temporadas na categoria Children, estou muito contente em me preparar para entrar no esqui alpino profissional. Hoje temos uma equipe em crescimento e mais oportunidades para novos atletas”, afirmou.


Carlotta também comemorou a premiação e ressaltou a importância do apoio familiar e da convivência com outros brasileiros nas competições internacionais. “Receber mais uma vez um prêmio da Federação mostra que todo o trabalho feito ao longo desses anos está trazendo resultados. Participar das competições ao lado de outros atletas brasileiros cria um sentimento muito forte de equipe”, destacou.


A partir de julho, os irmãos iniciam oficialmente a transição para o circuito profissional da FIS. Antes do retorno à Europa, eles disputarão competições na Argentina durante a temporada sul-americana. Leopoldo passará a treinar com uma equipe particular comandada por Mauro Baldo, ex-integrante da seleção italiana de esqui alpino. Já Carlotta fará parte da equipe feminina da LIT Ski Racing, academia liderada por Chris Knight, ex-treinador da multicampeã olímpica Lindsey Vonn.

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