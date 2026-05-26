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Futebol

Veja os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil

Atual campeão, Corinthians, encara o Internacional

Publicado em 26 de Maio de 2026 às 15:28

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 mai 2026 às 15:28
Copa do Brasil
Copa do Brasil Lucas Figueiredo/CBF

Em sorteio realizado na manhã desta terça-feira (26) na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro, foram definidos os confrontos da fase oitavas de final da Copa do Brasil. Os jogos serão realizados apenas depois da Copa do Mundo, com a data base dos jogos de ida em 2 de agosto, e a de volta em 5 de agosto.


Atual campeão, o Corinthians encara o Internacional no duelo por uma das vagas nas quartas de final, em reedição da final de 2009, quando o alvinegro conquistou seu terceiro título da competição. Também definido por meio de sorteio, o primeiro jogo acontece na casa do time gaúcho.


Entre os demais paulistas que ainda seguem vivos na disputa, o tetracampeão Palmeiras enfrenta o Fortaleza, o Santos pega o Remo e o Mirassol joga contra o Grêmio. Os três paulistas jogam a primeira partida em casa.


As oitavas também terão o clássico carioca entre Fluminense, campeão em 2007, e Vasco, atual vice e que venceu em 2011. O time de São Januário será o mandante no primeiro jogo.

Maior vencedor da história da competição, com seis taças, a última delas conquistada em 2018, o Cruzeiro enfrenta a Chapecoense, com o primeiro duelo em Chapecó.


Completam as oitavas de final o confronto entre Vitória, que eliminou o Flamengo, e Athletico-PR, e entre Juventude, responsável por tirar o São Paulo, e Atlético-MG. Athletico-PR e Atlético-MG serão os mandantes na primeira partida.


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