Renato Casagrande participou de videoconferência do Consórcio Brasil Verde Crédito: Adriano Zucolotto/Secom-ES

Criado por 21 Estados brasileiros, o Consórcio Brasil Verde escolheu, na noite desta segunda-feira (13), o governador do Espírito Santo Renato Casagrande (PSB), para presidir o grupo. A eleição foi por aclamação e ocorreu durante a primeira assembleia geral do consórcio interestadual sobre o clima.

A reunião foi realizada por videoconferência e definiu, ainda, os governadores que serão os coordenadores de biomas. São eles: Ratinho Júnior (Paraná), da Mata Atlântica; Tarcísio de Freitas (São Paulo), do Cerrado; João Azevedo (Paraíba), da Caatinga; Eduardo Riedel (Mato Grosso do Sul), do Pantanal; Gladson Cameli (Acre), da Amazônia; e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), do Pampa.

O consórcio tem, entre outras metas, obter recursos financeiros externos, na formalização de parcerias e na troca de experiência através do compartilhamento de boas práticas, e promover ações coordenadas entre os Estados, governos, empresas e sociedade civil para enfrentar os desafios das mudanças climáticas e alcançar as metas do Acordo de Paris.

Your browser does not support the audio element. Estados criam consórcio para assuntos climáticos e Casagrande vai presidir grupo

Na reunião, os governadores ressaltaram que o consórcio também vai ajudar na alavancagem mútua entre os Estados para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, na garantia de proteção e conservação dos biomas brasileiros, e também em ações de valorização da biodiversidade e no desenvolvimento da economia verde. Eles foram unânimes em defender o combate ao desmatamento ilegal, a promoção de práticas sustentáveis na agricultura e o fortalecimento de políticas públicas para a preservação ambiental.

“Essa foi a primeira reunião dos membros do consórcio e agora vamos fazer sua formalização para que a gente possa incentivar e apoiar todos os Estados na construção dos seus programas de mudanças climáticas e planos de neutralidade de carbono. São ações que os entes subnacionais vêm adotando com mais intensidade e de forma articulada, visando dar sua contribuição para que o Brasil alcance as metas acordadas nas conferências internacionais. E também para que a gente participe do debate sobre esse tema tanto dentro quanto fora do país”, disse Casagrande, segundo informações da assessoria do governo do Estado.

O ex-secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Fabrício Machado, foi eleito secretário executivo do grupo. Entre as prioridades do consórcio estão a busca de investimentos para projetos e empreendimentos que promovam as energias renováveis, obras de adaptação e monitoramento de desastres naturais, além de iniciativas que visem à proteção e recuperação de ecossistemas naturais, à promoção da agricultura sustentável e ao desenvolvimento de políticas públicas para incentivar a adoção de práticas mais inovadoras e sustentáveis.

Dos 21 Estados que compõem o Consórcio Brasil Verde, 11 já ratificaram o Protocolo de Intenções, com a aprovação das respectivas Assembleias Legislativas, são eles: Acre, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo e Sergipe.