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Sem tempo ruim: vendedor lucra com óculos de sol ou guarda-chuva

O escritório do vendedor ambulante Adjane Felício Viana é na praia da Curva da Jurema; mas, em dias de chuva, ele aproveita para ganhar dinheiro em outro ponto de Vitória
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 mar 2023 às 14:16

Publicado em 05 de Março de 2023 às 14:16

Em dia de sol, o "escritório" do vendedor ambulante Adjane Felício Viana é na praia. Sempre com o sorriso no rosto, ele passou a ser conhecido nas areias da Curva da Jurema, em Vitória, como o "Chefão dos Óculos". A atividade é exercida há mais de 20 anos, começando bem cedinho, por volta das 8 horas, e terminando a jornada no final da tarde.
Porém, quando chove, o local de trabalho de Adjane muda de lugar. Ele parte para a Reta da Penha, também na Capital, para vender guarda-chuva. Confira essa história no vídeo acima.

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