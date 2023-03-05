Sem tempo ruim: vendedor lucra com óculos de sol ou guarda-chuva

Em dia de sol, o "escritório" do vendedor ambulante Adjane Felício Viana é na praia. Sempre com o sorriso no rosto, ele passou a ser conhecido nas areias da Curva da Jurema, em Vitória, como o "Chefão dos Óculos". A atividade é exercida há mais de 20 anos, começando bem cedinho, por volta das 8 horas, e terminando a jornada no final da tarde.
Porém, quando chove, o local de trabalho de Adjane muda de lugar. Ele parte para a Reta da Penha, também na Capital, para vender guarda-chuva. Confira essa história no vídeo acima.