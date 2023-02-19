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Carnaval

Paneleiras do ES desfilam na Sapucaí e são homenageadas por escola do RJ

Inocentes de Belford Roxo homenageou as paneleiras de Goiabeiras, com o enredo "Mulheres de Barro", em desfile da Série Ouro (grupo de acesso) no amanhecer deste domingo (19)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2023 às 17:04

Publicado em 19 de Fevereiro de 2023 às 17:04

Paneleiras recebem homenagem em desfile de escola de samba no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução
O desfile do Grupo Especial das escolas de samba do Rio de Janeiro começa na noite deste domingo (19), porém, a cultura capixaba já marcou presença na Marquês de Sapucaí no carnaval 2023. As paneleiras de Goiabeiras, em Vitória, foram homenageadas no final do desfile da Série Ouro (grupo de acesso), no amanhecer deste domingo (19). 
As trabalhadoras e o ofício da fabricação de panelas de barro, registrado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como Patrimônio Imaterial em 2022, foram homenageados pela agremiação Inocentes de Belford Roxo, que teve como enredo as “Mulheres de Barro”.
Paneleiras do ES desfilam na Sapucaí e são homenageadas por escola do RJ
Um grupo de 40 pessoas, incluindo a banda de congo “Panela de Barro”, participou presencialmente do desfile na capital carioca. A viagem dos integrantes foi custeada pela Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), por meio da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV). 
O ônibus saiu de Vitória na noite da última sexta-feira (17) e regressa neste domingo (19). A comitiva desfilou em uma ala da escola especialmente criada para as paneleiras capixabas.
Para a presidente da Associação dos Moradores da Grande Goiabeiras, Hélida Regina Loreto Rangel, o sentimento de ser homenageada na Marquês de Sapucaí é indescritível.
“Foi uma enorme emoção, ver nosso trabalho e o congo reconhecidos ali, deu uma vontade de chorar, porém, de alegria. Dançamos muito, curtimos muito. As pessoas gritavam 'Paneleiras!' e tiravam fotos. A felicidade foi generalizada”, afirmou.
O enredo narrou a tradição vinda das mãos das paneleiras, falou sobre o empoderamento dessas mulheres, que confeccionam as panelas de barro e repassam esse saber de mãe para a filha há várias gerações.
A escola ainda abordou pontos turísticos como o Vale do Mulembá, de onde é extraída a matéria-prima para a confecção das panelas mais famosas da culinária capixaba.
“As Paneleiras de Goiabeiras são um ícone da identidade da nossa cultura e motivo de orgulho para nossa cidade. É uma grande felicidade ver o reconhecimento da importância desse ofício, celebrado em uma festa linda, como o carnaval. Agora, o mundo inteiro conhece e reconhece esse talento”, declarou o diretor presidente da CDTIV, Marcus Gregório.

Enredo

O enredo “Mulheres de Barro” foi desenvolvido pelo carnavalesco Lucas Milato e nasceu da necessidade de falar do Brasil e de homenagear e exaltar grandes mulheres.
De acordo com o criador, ele já tinha em mente e conhecia a história das Paneleiras. Por uma coincidência, a escola foi até ele com esse mesmo desejo de homenagear grandes mulheres de luta e resistência que exaltassem o poder feminino.

Veja a letra do samba-enredo

Samba - Enredo 2023: Mulheres de Barro
Compositores: Cláudio Russo, Junior Fionda, Fadico, Lequinho, Hugo Bruno, Leandro Thomaz e Altamiro
Intérprete: Thiago Brito

 Eu preciso falar de um Brasil ôô ôô
 Que aprendi a moldar com as mãos ôô
 Que me deu matéria prima
 Pra compor além da rima
 A senhora perfeição
 Essa arte genuína
 É herança feminina
 Por talentos naturais
 Tem o sopro de Tupã
 Que conduz a artesã
 Ao saber dos ancestrais
 É no barreiro no vale do mulembá
 Que a mão preta se encontra com o chão
 Barro sagrado que veio de lá
 Que ganha a forma da vida em transformação

 É no fogo!
 É na fogueira!
 Na panela ou na moringa
 Que a velha paneleira
 Vai batendo a muxinga

 Face do conhecimento
 Que partilha o saber
 É feita de mãe para filha
 Ensinar e aprender

 Oh moça isso é coisa de família
 A esperança na argila
 Modelando este país
 Meu pranto é um cortejo que desfila
 Em cada canto, a minha raiz
 Em fevereiro, ou janeiro ao sexto dia
 Visto a suja fantasia
 Pra erguer minha bandeira

 Tambor de congo
 Cantar de quilombo
 A resistência é a voz da paneleira

 É na renda! É na palha!
 O retrato de um Brasil
 Feminino, inocente
 Que orgulho a mãe gentil

 É na renda! É na palha
 Que vesti minha nação
 Pra ver a arte do barro ao barracão

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Carnaval do Rio Prefeitura de Vitória sapucaí Paneleiras de Goiabeiras Carnaval 2023
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