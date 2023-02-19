Paneleiras do ES desfilam na Sapucaí e são homenageadas por escola do RJ

Samba - Enredo 2023: Mulheres de Barro

Compositores: Cláudio Russo, Junior Fionda, Fadico, Lequinho, Hugo Bruno, Leandro Thomaz e Altamiro

Intérprete: Thiago Brito



Eu preciso falar de um Brasil ôô ôô

Que aprendi a moldar com as mãos ôô

Que me deu matéria prima

Pra compor além da rima

A senhora perfeição

Essa arte genuína

É herança feminina

Por talentos naturais

Tem o sopro de Tupã

Que conduz a artesã

Ao saber dos ancestrais

É no barreiro no vale do mulembá

Que a mão preta se encontra com o chão

Barro sagrado que veio de lá

Que ganha a forma da vida em transformação

É no fogo!

É na fogueira!

Na panela ou na moringa

Que a velha paneleira

Vai batendo a muxinga

Face do conhecimento

Que partilha o saber

É feita de mãe para filha

Ensinar e aprender

Oh moça isso é coisa de família

A esperança na argila

Modelando este país

Meu pranto é um cortejo que desfila

Em cada canto, a minha raiz

Em fevereiro, ou janeiro ao sexto dia

Visto a suja fantasia

Pra erguer minha bandeira



Tambor de congo

Cantar de quilombo

A resistência é a voz da paneleira

É na renda! É na palha!

O retrato de um Brasil

Feminino, inocente

Que orgulho a mãe gentil

É na renda! É na palha

Que vesti minha nação

Pra ver a arte do barro ao barracão