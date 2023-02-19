Paneleiras do ES desfilam na Sapucaí e são homenageadas por escola do RJ

Enredo
Veja a letra do samba-enredo
Samba - Enredo 2023: Mulheres de Barro
Compositores: Cláudio Russo, Junior Fionda, Fadico, Lequinho, Hugo Bruno, Leandro Thomaz e Altamiro
Intérprete: Thiago Brito
Eu preciso falar de um Brasil ôô ôô
Que aprendi a moldar com as mãos ôô
Que me deu matéria prima
Pra compor além da rima
A senhora perfeição
Essa arte genuína
É herança feminina
Por talentos naturais
Tem o sopro de Tupã
Que conduz a artesã
Ao saber dos ancestrais
É no barreiro no vale do mulembá
Que a mão preta se encontra com o chão
Barro sagrado que veio de lá
Que ganha a forma da vida em transformação
É no fogo!
É na fogueira!
Na panela ou na moringa
Que a velha paneleira
Vai batendo a muxinga
Face do conhecimento
Que partilha o saber
É feita de mãe para filha
Ensinar e aprender
Oh moça isso é coisa de família
A esperança na argila
Modelando este país
Meu pranto é um cortejo que desfila
Em cada canto, a minha raiz
Em fevereiro, ou janeiro ao sexto dia
Visto a suja fantasia
Pra erguer minha bandeira
Tambor de congo
Cantar de quilombo
A resistência é a voz da paneleira
É na renda! É na palha!
O retrato de um Brasil
Feminino, inocente
Que orgulho a mãe gentil
É na renda! É na palha
Que vesti minha nação
Pra ver a arte do barro ao barracão