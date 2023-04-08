Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vila Garrido

Ônibus do Transcol é incendiado em Vila Velha

O crime aconteceu na região vizinha ao local em que duas pessoas foram mortas, nesta madrugada, após uma confusão em um bar, no bairro Alecrim

Publicado em 08 de Abril de 2023 às 15:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2023 às 15:01
Um ônibus do Sistema Transcol foi incendiado no início da tarde deste sábado (8), na Rua Três Irmãos, em Vila Garrido, Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, seis criminosos invadiram o coletivo, mandaram todos descer e atearam fogo. As chamas ainda atingiram a fachada de três casas, uma loja e um consultório.
O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) informou que os criminosos entraram no ônibus da linha 671 (T. Ibes/T. São Torquato – via Vila Garrido) um ponto antes, se passando por passageiros comuns. Em seguida, eles ordenaram que o motorista parasse com o veículo. Condutor e passageiros desceram, e um outro homem, que estava do lado de fora, entrou com um galão de gasolina e ateou fogo no coletivo. Não houve feridos.
Segundo apuração do repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, que foi ao local, o crime tem relação com a morte de um suspeito durante a madrugada, em Alecrim, bairro vizinho. Na ocasião, após uma confusão em um bar, Arlon Batista de Souza teria assassinado a tiros um policial militar que fazia a segurança do estabelecimento. Na fuga, ele acabou baleado por um PM de folga que passava pelo local. Arlon chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. 
Sem se identificar, testemunhas revelaram ao repórter Paulo Ricardo Sobral que os criminosos que atearam fogo no ônibus diziam a todo momento que o ataque foi uma represália à morte de Arlon, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas da região.

Moradores com medo

Um dos moradores das casas atingidas é cadeirante e precisou ser levado às pressas por vizinhos para um local seguro. A residente de outro imóvel atingido comentou, em entrevista à TV Gazeta, que foram momentos de terror. "Foi um desespero muito grande, quase não consegui achar o número da emergência, mas graças a Deus eu liguei e provavelmente os outros vizinhos também ligaram. Confesso que estou até com um certo receio de passar a noite aqui, porque uma coisa dessas provavelmente vai se repetir."
Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que "foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio a coletivo, por volta das 13h deste sábado, no bairro Vila Garrido, em Vila Velha. As equipes chegaram ao local e realizaram o combate às chamas, sendo que não houve feridos. A informação é que indivíduos entraram no veículo, mandaram os passageiros saírem e o incendiaram. A ocorrência ficou a cargo da PM."
A reportagem de A Gazeta também pediu detalhes à Polícia Civil, mas não houve retorno.

Veja Também

Ex-PM que fazia segurança de bar é morto em Vila Velha

Homem é morto a facada pela mãe de consideração em Linhares

Delegado da Polícia Civil do ES morre aos 48 anos em Marataízes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros ônibus Sistema Transcol Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados