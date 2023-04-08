Ônibus do Transcol é incendiado em Vila Velha

Um ônibus do Sistema Transcol foi incendiado no início da tarde deste sábado (8), na Rua Três Irmãos, em Vila Garrido, Vila Velha . Segundo a Polícia Militar , seis criminosos invadiram o coletivo, mandaram todos descer e atearam fogo. As chamas ainda atingiram a fachada de três casas, uma loja e um consultório.

O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) informou que os criminosos entraram no ônibus da linha 671 (T. Ibes/T. São Torquato – via Vila Garrido) um ponto antes, se passando por passageiros comuns. Em seguida, eles ordenaram que o motorista parasse com o veículo. Condutor e passageiros desceram, e um outro homem, que estava do lado de fora, entrou com um galão de gasolina e ateou fogo no coletivo. Não houve feridos.

TV Gazeta, que foi ao local, Segundo apuração do repórter Paulo Ricardo Sobral, da, que foi ao local, o crime tem relação com a morte de um suspeito durante a madrugada, em Alecrim, bairro vizinho . Na ocasião, após uma confusão em um bar, Arlon Batista de Souza teria assassinado a tiros um policial militar que fazia a segurança do estabelecimento. Na fuga, ele acabou baleado por um PM de folga que passava pelo local. Arlon chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu.

Sem se identificar, testemunhas revelaram ao repórter Paulo Ricardo Sobral que os criminosos que atearam fogo no ônibus diziam a todo momento que o ataque foi uma represália à morte de Arlon, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas da região.

Moradores com medo

Um dos moradores das casas atingidas é cadeirante e precisou ser levado às pressas por vizinhos para um local seguro. A residente de outro imóvel atingido comentou, em entrevista à TV Gazeta, que foram momentos de terror. "Foi um desespero muito grande, quase não consegui achar o número da emergência, mas graças a Deus eu liguei e provavelmente os outros vizinhos também ligaram. Confesso que estou até com um certo receio de passar a noite aqui, porque uma coisa dessas provavelmente vai se repetir."

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que "foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio a coletivo, por volta das 13h deste sábado, no bairro Vila Garrido, em Vila Velha. As equipes chegaram ao local e realizaram o combate às chamas, sendo que não houve feridos. A informação é que indivíduos entraram no veículo, mandaram os passageiros saírem e o incendiaram. A ocorrência ficou a cargo da PM."