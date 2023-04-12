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Pânico em coletivo

Trio faz arrastão em ônibus, motorista sinaliza para PM e um é preso no ES

Segundo testemunhas, menino que aparentava ter menos de 10 anos estava entre os criminosos, que fugiram para o bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica

Publicado em 12 de Abril de 2023 às 19:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2023 às 19:45
Trio faz arrastão em ônibus do Transcol e um deles acaba preso
Trio faz arrastão em ônibus do Transcol e um deles acaba preso Crédito: Eduardo Dias
Passageiros de um ônibus da linha 579 (Vila Merlo/ Terminal Carapina) do Sistema Transcol passaram por momentos de terror na tarde desta quarta-feira (12), na BR 101, altura de Nova Rosa da Penha, em Cariacica. Três suspeitos entraram no coletivo e fizeram um arrastão; um deles, inclusive, parecia ter menos de 10 anos de idade. Durante a fuga, um adolescente de 16 anos acabou detido. 
De acordo com apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, o trio embarcou no Terminal de Carapina, na Serra, mas anunciou o assalto somente em Cariacica. Segundo as testemunhas, um deles, que parecia ser maior de idade, estava armado. O de 16 anos estava com uma faca, e o que aparentava ser criança passou recolhendo os celulares. 
Quando os três desembarcaram, ainda em Nova Rosa da Penha, uma viatura da Polícia Militar cruzou com o ônibus e o motorista sinalizou, piscando o farol. Os agentes entenderam o recado e começaram a fazer buscas pela região. Foi quando encontraram o adolescente de 16 anos, com três celulares. Os outros dois conseguiram fugir.
Trio faz arrastão em ônibus, motorista sinaliza para PM e um é preso no ES
O motorista e quatro passageiros seguiram para a Delegacia Regional de Cariacica, onde a ocorrência foi registrada. 

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