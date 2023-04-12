Passageiros de um ônibus da linha 579 (Vila Merlo/ Terminal Carapina) do Sistema Transcol passaram por momentos de terror na tarde desta quarta-feira (12), na BR 101, altura de Nova Rosa da Penha, em Cariacica. Três suspeitos entraram no coletivo e fizeram um arrastão; um deles, inclusive, parecia ter menos de 10 anos de idade. Durante a fuga, um adolescente de 16 anos acabou detido.
De acordo com apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, o trio embarcou no Terminal de Carapina, na Serra, mas anunciou o assalto somente em Cariacica. Segundo as testemunhas, um deles, que parecia ser maior de idade, estava armado. O de 16 anos estava com uma faca, e o que aparentava ser criança passou recolhendo os celulares.
Quando os três desembarcaram, ainda em Nova Rosa da Penha, uma viatura da Polícia Militar cruzou com o ônibus e o motorista sinalizou, piscando o farol. Os agentes entenderam o recado e começaram a fazer buscas pela região. Foi quando encontraram o adolescente de 16 anos, com três celulares. Os outros dois conseguiram fugir.
Trio faz arrastão em ônibus, motorista sinaliza para PM e um é preso no ES
O motorista e quatro passageiros seguiram para a Delegacia Regional de Cariacica, onde a ocorrência foi registrada.