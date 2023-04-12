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Dores do Rio Preto

Porta de policlínica é quebrada e televisão é furtada no Sul do ES

Segundo a Polícia Militar, a porta de vidro foi quebrada com um pé de cabra e do interior do imóvel público, uma televisão foi levada pelo bandido

Publicado em 12 de Abril de 2023 às 18:54

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

12 abr 2023 às 18:54
Porta de policlínica é quebrada e televisão é furtada no Caparaó
Porta de policlínica é quebrada e televisão é furtada no Caparaó Crédito: Polícia Militar
A Policlínica Municipal de Dores do Rio Preto, localizada no Centro da cidade do Caparaó, foi alvo de um furto na manhã desta quarta-feira (12). Segundo a Polícia Militar, a porta de vidro foi quebrada com um pé de cabra e do interior do imóvel público, uma televisão foi levada pelo bandido.
Por volta das 6h30, os policiais militares foram chamados para atender ao caso. Uma servidora, segundo a polícia, informou que chegou ao local por volta das 6h para trabalhar e encontrou a porta quebrada e um pé de cabra no interior da clínica. Ela sentiu a falta de uma TV de 32 polegadas.
Porta de policlínica é quebrada e televisão é furtada no Caparaó Crédito: Polícia Militar
Os policiais realizavam o patrulhamento na região e não localizaram nenhum suspeito nas proximidades. A ferramenta utilizada no furto foi apreendida e encaminhada à delegacia do município que irá das investigações.
A reportagem procurou a Polícia Civil para saber se algum suspeito foi preso ou identificado, mas não houve retorno. 

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