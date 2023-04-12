Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sapo cururu

Homem que saiu do ES é detido com sapos na BR 259 em Minas Gerais

O homem afirmou que saiu de São Roque do Canaã e iria para Virginópolis-MG. Ele acabou detido em Governador Valadares, com oito anfíbios escondidos no veículo

Publicado em 12 de Abril de 2023 às 16:10

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

12 abr 2023 às 16:10
Motorista que saiu do Espírito Santo com sapos é apreendido em Minas Gerais
Motorista que saiu do Espírito Santo com sapos é apreendido em Minas Gerais Crédito: Divulgação | Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais
Um homem, que saiu de São Roque do Canaã, região Noroeste do Espírito Santo, foi detido na BR 259, em Governador Valadares, Minas Gerais, com oito sapos da espécie cururu, na manhã desta quarta-feira (12).
Segundo a Polícia Militar Rodoviária mineira, durante a operação Blitz de Trânsito, foi abordado um veículo Fiat Strada, cor cinza. O condutor disse que iria para a cidade de Virginópolis-MG.
Os policiais perceberam que o motorista apresentava um comportamento diferente, aparentando estar nervoso. Foi realizada uma busca no veículo e na carroceria, onde os agentes encontraram uma caixa de papelão com furos.
Ao verificar o interior da caixa, foi constatado que haviam oito sapos - sendo cinco adultos e três filhotes - da espécie cururu, pertencentes à fauna silvestre brasileira.
De acordo com o registro da ocorrência, o condutor alegou que não sabia que estava levando os animais e que possivelmente seria brincadeira de alguém que teria colocado os anfíbios no veículo.
O transporte de animais silvestres sem autorização é crime previsto na lei de crimes ambientais com previsão de pena de detenção de até 1 ano.
O motorista assumiu o compromisso de comparecer em juízo e para foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência. Ainda segundo a Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais, os animais, após análise de um técnico habilitado, serão soltos em seu habitat.
O autor será autuado pela infração ambiental com multa que pode somar até R$14.355,00.

Veja Também

Carro invade calçada e atinge mulheres após acidente em Linhares

Veja o que funciona no feriado de Nossa Senhora da Penha na Grande Vitória

Festa da Penha: histórias de fiéis que se dedicam a ajudar o próximo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Minas Gerais São Roque do Canaã Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mercado livre de energia, ações, investimento, rede elétrica
Crise silenciosa no mercado de energia acende alerta no setor
Nome Elementos achados em Marte podem indicar a existência de vida
Novos compostos vistos em Marte reafirmam que planeta teria abrigado vida
Desembargadora do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), Eva do Amaral Coelho
Desembargadora critica corte de penduricalhos e diz que 'daqui a pouco é regime de escravidão'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados