Homem que saiu do ES é detido com sapos na BR 259 em Minas Gerais

Um homem, que saiu de São Roque do Canaã, região Noroeste do Espírito Santo, foi detido na BR 259, em Governador Valadares, Minas Gerais, com oito sapos da espécie cururu, na manhã desta quarta-feira (12).
Segundo a Polícia Militar Rodoviária mineira, durante a operação Blitz de Trânsito, foi abordado um veículo Fiat Strada, cor cinza. O condutor disse que iria para a cidade de Virginópolis-MG.
Os policiais perceberam que o motorista apresentava um comportamento diferente, aparentando estar nervoso. Foi realizada uma busca no veículo e na carroceria, onde os agentes encontraram uma caixa de papelão com furos.
Ao verificar o interior da caixa, foi constatado que haviam oito sapos - sendo cinco adultos e três filhotes - da espécie cururu, pertencentes à fauna silvestre brasileira.
De acordo com o registro da ocorrência, o condutor alegou que não sabia que estava levando os animais e que possivelmente seria brincadeira de alguém que teria colocado os anfíbios no veículo.
O transporte de animais silvestres sem autorização é crime previsto na lei de crimes ambientais com previsão de pena de detenção de até 1 ano.
O motorista assumiu o compromisso de comparecer em juízo e para foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência. Ainda segundo a Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais, os animais, após análise de um técnico habilitado, serão soltos em seu habitat.
O autor será autuado pela infração ambiental com multa que pode somar até R$14.355,00.