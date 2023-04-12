Homem que saiu do ES é detido com sapos na BR 259 em Minas Gerais

Motorista que saiu do Espírito Santo com sapos é apreendido em Minas Gerais Crédito: Divulgação | Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais

Segundo a Polícia Militar Rodoviária mineira, durante a operação Blitz de Trânsito, foi abordado um veículo Fiat Strada, cor cinza. O condutor disse que iria para a cidade de Virginópolis-MG.

Os policiais perceberam que o motorista apresentava um comportamento diferente, aparentando estar nervoso. Foi realizada uma busca no veículo e na carroceria, onde os agentes encontraram uma caixa de papelão com furos.

Ao verificar o interior da caixa, foi constatado que haviam oito sapos - sendo cinco adultos e três filhotes - da espécie cururu, pertencentes à fauna silvestre brasileira.

De acordo com o registro da ocorrência, o condutor alegou que não sabia que estava levando os animais e que possivelmente seria brincadeira de alguém que teria colocado os anfíbios no veículo.

O transporte de animais silvestres sem autorização é crime previsto na lei de crimes ambientais com previsão de pena de detenção de até 1 ano.

O motorista assumiu o compromisso de comparecer em juízo e para foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência. Ainda segundo a Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais, os animais, após análise de um técnico habilitado, serão soltos em seu habitat.