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Trânsito

Carro invade calçada e atinge mulheres após acidente em Linhares

Dois carros se envolveram em acidente em um cruzamento do bairro Novo Horizonte e um dos condutores perdeu controle da direção do veículo e atingiu as vítimas, que estavam sentadas

Publicado em 12 de Abril de 2023 às 13:45

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

12 abr 2023 às 13:45
Carro parou em cima da calçada após acidente, em Linhares
Carro parou em cima da calçada após acidente, em Linhares Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Duas mulheres, de 43 e 48 anos, que estavam sentadas em uma calçada ficaram feridas após uma batida envolvendo dois carros em um cruzamento no bairro Novo Horizonte, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (12). Segundo a Polícia Militar, o condutor de um dos veículos, um Ford Ka branco, perdeu controle da direção devido à colisão e atingiu as vítimas.
O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Presidente Nilo Peçanha com a Rua Hélio Martins, perto de um supermercado. A PM informou que o motorista do Ford Ka permaneceu no local e relatou como foi a batida.
As vítimas foram socorridas por viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros, e levadas para hospitais da região. Uma das mulheres sofreu ferimentos nas pernas e a outra, escoriações pelo corpo.
Não há mais informações sobre o estado de saúde das mulheres e nem sobre a dinâmica do acidente.

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