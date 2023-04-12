Carro invade calçada e atinge mulheres após acidente em Linhares

Carro parou em cima da calçada após acidente, em Linhares Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Duas mulheres, de 43 e 48 anos, que estavam sentadas em uma calçada ficaram feridas após uma batida envolvendo dois carros em um cruzamento no bairro Novo Horizonte, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (12). Segundo a Polícia Militar, o condutor de um dos veículos, um Ford Ka branco, perdeu controle da direção devido à colisão e atingiu as vítimas.

O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Presidente Nilo Peçanha com a Rua Hélio Martins, perto de um supermercado. A PM informou que o motorista do Ford Ka permaneceu no local e relatou como foi a batida.

As vítimas foram socorridas por viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros, e levadas para hospitais da região. Uma das mulheres sofreu ferimentos nas pernas e a outra, escoriações pelo corpo.