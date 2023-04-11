Família de Linhares pede ajuda para encontrar homem desaparecido há 15 dias

Render de Jesus Barreto, de 37 anos, desaparecido desde o dia 28 de março de 2023 Crédito: Acervo Pessoal

Uma família de Linhares , Norte do Espírito Santo, está em busca de Render de Jesus Barreto, de 37 anos, desaparecido desde o dia 28 de março deste ano.

O homem, que tem uma condição de doença mental, saiu de casa, no bairro Interlagos, para visitar uma tia em outra região do município, no bairro Aviso. Segundo a família, o trajeto já era comum para ele.

Os parentes receberam informações que no caminho, Render acabou pegando uma carona até outra região do município e desapareceu.

No último dia 30 de março, ele foi visto na praia de Povoação e desde então, a família não recebeu mais informações.

"Ele tem cérebro infantil, não sabe ler e escrever. Saiu sem nenhum documento e procuramos por toda parte. Estamos desesperados" Ranny de Jesus Barreto - Irmã

A família registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil e pede ajuda para reencontrar Render de Jesus Barreto. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro da estudante, pode entrar em contato com familiares, nos números (27) 99763-1942 e (27) 99687-3608, ou pelo Disque-Denúncia 181.