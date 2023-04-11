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Desaparecidos

Família de Linhares pede ajuda para encontrar homem desaparecido há 15 dias

Render de Jesus Barreto, de 37 anos, está desaparecido desde o dia 28 de março deste ano, quando saiu de casa para visitar uma tia no bairro Aviso, na mesma cidade

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 14:40

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

11 abr 2023 às 14:40
Render de Jesus Barreto, de 37 anos, desaparecido desde o dia 28 de março deste ano
Render de Jesus Barreto, de 37 anos, desaparecido desde o dia 28 de março de 2023 Crédito: Acervo Pessoal
Uma família de Linhares, Norte do Espírito Santo, está em busca de Render de Jesus Barreto, de 37 anos, desaparecido desde o dia 28 de março deste ano.
O homem, que tem uma condição de doença mental, saiu de casa, no bairro Interlagos, para visitar uma tia em outra região do município, no bairro Aviso. Segundo a família, o trajeto já era comum para ele.
Os parentes receberam informações que no caminho, Render acabou pegando uma carona até outra região do município e desapareceu.
No último dia 30 de março, ele foi visto na praia de Povoação e desde então, a família não recebeu mais informações.
"Ele tem cérebro infantil, não sabe ler e escrever. Saiu sem nenhum documento e procuramos por toda parte. Estamos desesperados"
Ranny de Jesus Barreto - Irmã
A família registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil e pede ajuda para reencontrar Render de Jesus Barreto. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro da estudante, pode entrar em contato com familiares, nos números (27) 99763-1942 e (27) 99687-3608, ou pelo Disque-Denúncia 181.
A Polícia Civil disse que as investigações e as diligências estão em andamento na Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo), porém até o momento o jovem não foi localizado. Ressaltou que é importante, nesse momento dos trabalhos, que as informações sejam tratadas no âmbito policial. "Os policiais estão trabalhando com objetivo de prestar o melhor serviço aos parentes das vítimas, não só desse caso, mas de todos que possuem inquérito em aberto na unidade", informou. 

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