Mãe pede ajuda para encontrar filha que sumiu em Cariacica

Maria Clara Oliveira Gonçalves, de 16 anos, está desaparecida desde o dia 22 de março Crédito: Arquivo pessoal

Já faz mais de 15 dias que a mãe da adolescente Maria Clara Oliveira Gonçalves busca por notícias da filha. A estudante, de 16 anos, está desaparecida desde o dia 22 de março, após sair de casa no bairro São Gonçalo, em Cariacica

Kath Elle Medeiros de Oliveira, mãe da adolescente, contou à reportagem de A Gazeta que reside junto com a sogra e que, no dia do desaparecimento da filha, foi dormir pela madrugada e, por isso, acordou um pouco mais tarde que o costume. Kath Elle pensava que a filha havia ido para a escola, que fica no bairro Mucuri, também em Cariacica, como fazia todos os dias.

"Quando foi dando por volta de 11h45, horário em que ela e meus outros dois filhos chegam da escola, minha sogra me acordou dizendo que meus filhos tinham voltado, mas que ela [Maria Clara] não." Kath Elle Medeiros de Oliveira - Mãe de Maria Clara Oliveira Gonçalves

Logo que soube que Maria Clara não havia chegado da escola, a mãe da estudante resolveu olhar o guarda-roupa da filha. "Vi que estava faltando a mochila dela e também algumas peças de roupa. Nesse momento, me desesperei", disse.