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Desaparecidos

Mãe pede ajuda para encontrar filha que sumiu em Cariacica

Maria Clara Oliveira Gonçalves, de 16 anos, está desaparecida desde o dia 22 de março; mãe registrou boletim de ocorrência na polícia

Publicado em 06 de Abril de 2023 às 16:06

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

06 abr 2023 às 16:06
Maria Clara Oliveira Gonçalves, de 16 anos, está desaparecida desde o dia 22 de março
Maria Clara Oliveira Gonçalves, de 16 anos, está desaparecida desde o dia 22 de março Crédito: Arquivo pessoal
Já faz mais de 15 dias que a mãe da adolescente Maria Clara Oliveira Gonçalves busca por notícias da filha. A estudante, de 16 anos, está desaparecida desde o dia 22 de março, após sair de casa no bairro São Gonçalo, em Cariacica
Kath Elle Medeiros de Oliveira, mãe da adolescente, contou à reportagem de A Gazeta que reside junto com a sogra e que, no dia do desaparecimento da filha, foi dormir pela madrugada e, por isso, acordou um pouco mais tarde que o costume. Kath Elle pensava que a filha havia ido para a escola, que fica no bairro Mucuri, também em Cariacica, como fazia todos os dias. 
"Quando foi dando por volta de 11h45, horário em que ela e meus outros dois filhos chegam da escola, minha sogra me acordou dizendo que meus filhos tinham voltado, mas que ela [Maria Clara] não."
Kath Elle Medeiros de Oliveira - Mãe de Maria Clara Oliveira Gonçalves
Logo que soube que Maria Clara não havia chegado da escola, a mãe da estudante resolveu olhar o guarda-roupa da filha. "Vi que estava faltando a mochila dela e também algumas peças de roupa. Nesse momento, me desesperei", disse. 
Ainda segundo Kath Elle, Maria Clara possui um celular, mas o número não chama e cai sempre na caixa postal. Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro da estudante, pode entrar em contato com a Kath Elle, no número (27) 99278-5249, ou pelo Disque-Denúncia 181.

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