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Oito assassinatos

Milk-shake: criminoso com mais homicídios na Serra é condenado a 63 anos de prisão

Segundo a Polícia Civil, Leonardo Paixão, de 26 anos, matou oito pessoas em dois anos; na condenação, o criminoso responde por três mortes

Publicado em 06 de Abril de 2023 às 09:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2023 às 09:52
Leonardo Paixão, conhecido como Milk Shake, foi condenado a mais de 60 anos de prisão
Leonardo Paixão, conhecido como Milk Shake, foi condenado a mais de 60 anos de prisão Crédito: Divulgação | PCES
Apontado pela Polícia Civil como o criminoso com maior número de homicídios já comprovados na Serra, um homem de 26 anos foi condenado a 63 anos de prisão. De acordo com a corporação, Leonardo Paixão, conhecido como Milk Shake, matou oito pessoas em menos de dois anos.
O julgamento foi realizado no dia 31 de março, mas foi divulgada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) nesta quarta-feira (5). A condenação ocorreu quase quatro anos após Leonardo Paixão ser preso. Em 2019, A Gazeta noticiou a prisão de Milk-shake.
Na sentença, Leonardo respondeu por apenas três mortes cometidas em 2017 junto com Kleyson Martins Salomão, 28 anos, conhecido como Chapolin, que recebeu 85 anos de prisão.
De acordo com o órgão, o crime que resultou na condenação dos dois réus foi cometido no dia 11 de maio de 2017, na Rua Sete, no bairro Parque Residencial Laranjeiras, localizado na Serra. Na ocasião, era realizada uma festa em via pública, quando Leonardo, a pedido de Kleysson, matou Lázaro Santos Moreira, Marcone da Costa Santos e Acácio de Souza Santos, integrantes de um grupo criminoso rival.
Ainda de acordo com o Ministério Público, Leonardo e Kleyson cumprirão as penas em regime inicialmente fechado. Eles foram condenados pela prática dos crimes de homicídio consumado e qualificado (por motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima), praticado contra as vítimas.
A decisão foi assinada pelo juiz Douglas Demoner Figueiredo. No documento consta ainda que Kleysson teve a culpa agravada, uma vez que o crime foi praticado de maneira planejada ou premeditada.
*Com informações do g1ES

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Assassinato crime homicídio Polícia Civil Serra
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