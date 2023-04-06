Caminhão é flagrado com madeira nativa da Mata Atlântica em Alegre

Um caminhão foi flagrado transportando madeira de origem nativa do Bioma da Mata Atlântica, sem documentação obrigatória, durante patrulhamento da Polícia Militar Ambiental, em Alegre, na Região do Caparaó, na tarde desta quarta-feira (5). A carga, de origem de Ibitirama, seria levada para o Rio de Janeiro.
Segundo a PM, o veículo foi parado no distrito de Celina. O condutor do caminhão foi questionado sobre o Documento de Origem Florestal (DOF), de posse obrigatória, e afirmou não ter a documentação. Ele disse ter somente a nota fiscal do material.
Ao realizar vistoria foi verificada, a PM identificou a existência de madeira de origem nativa do Bioma da Mata Atlântica, totalizando em aproximadamente um volume de 40% da carga total, mensurada em 26,6 metros estéreo de lenha.
O motorista, bem como a empresa que enviou e o destinatário foram autuados e irão responder na justiça por infringir o Art. 46 da Lei Federal 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).
Eles deram ordem legal para o motorista retornar ao local de origem. A empresa que enviou deve armazenar todo material lenhoso apreendido, devendo apresentar à justiça quando for intimado.