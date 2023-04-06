Caminhão é flagrado com madeira nativa da Mata Atlântica em Alegre

Caminhão carregado com madeira nativa sem documentação Crédito: Divulgação/ Polícia Militar Ambiental

Um caminhão foi flagrado transportando madeira de origem nativa do Bioma da Mata Atlântica, sem documentação obrigatória, durante patrulhamento da Polícia Militar Ambiental , em Alegre, na Região do Caparaó, na tarde desta quarta-feira (5). A carga, de origem de Ibitirama, seria levada para o Rio de Janeiro

Segundo a PM, o veículo foi parado no distrito de Celina. O condutor do caminhão foi questionado sobre o Documento de Origem Florestal (DOF), de posse obrigatória, e afirmou não ter a documentação. Ele disse ter somente a nota fiscal do material.

Ao realizar vistoria foi verificada, a PM identificou a existência de madeira de origem nativa do Bioma da Mata Atlântica, totalizando em aproximadamente um volume de 40% da carga total, mensurada em 26,6 metros estéreo de lenha.

O motorista, bem como a empresa que enviou e o destinatário foram autuados e irão responder na justiça por infringir o Art. 46 da Lei Federal 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).