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Fuga

Detentos fogem de unidade de recuperação em Cachoeiro de Itapemirim

Segundo a Secretaria da Justiça (Sejus), oito detentos são procurados pela polícia; fato ocorreu durante o banho de sol, quando colaboradores foram rendidos e se recusaram a entregar a chave da porta de saída

Publicado em 05 de Abril de 2023 às 15:24

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

05 abr 2023 às 15:24
Oito detentos fugiram da unidade da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), em Monte Líbano, Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (05). Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), colaboradores da unidade foram rendidos.
De acordo com a Sejus, o fato ocorreu durante o banho de sol, quando colaboradores da APAC foram rendidos e se recusaram a entregar a chave da porta de saída. Para a fuga, uma parede foi quebrada. 

Detentos quebraram portão e fizeram buraco em parede da Apac

A secretaria disse ainda que todos os esforços estão sendo empenhados para recaptura dos foragidos. Para isso, acionaram as forças policiais e empenho da Subsecretaria de Inteligência Prisional (Subip).
A reportagem questinou detalhes de como a fuga aconteceu, quantos funcionários foram rendidos e que ferramenta foi usada na quebra da parede, porém, não foi informado pela Sejus, ou pelas polícias militar e civil. 

O que é a Apac

A APAC é uma entidade de direito privado, com capacidade para 40 recuperandos do regime fechado e fica em Monte Líbano, interior do município. Diferente do sistema prisional comum, nela, os presos - denominados recuperandos – também são responsáveis por sua própria ressocialização. Na unidade, eles realizam tarefas domésticas, piscicultura, recebem assistência espiritual, médica, psicológica e jurídica. 
Apac fica no inetiror de Cachoeiro de Itapemirim
Apac fica no inetiror de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Sejus
Recentemente, a Sejus realizou a reforma do imóvel destinado ao funcionamento da APAC, que incluíram o bloco administrativo e o espaço onde funciona o regime fechado. Apesar de haver celas, elas ficam abertas e os colaboradores não utilizam armas. O espaço foi inaugurado em 2020 e é o primeiro do Estado.
Para participar da associação é necessária autorização judicial e que o detento seja voluntário. O recuperando passa por um treinamento para conhecer o conceito e o método aplicado nas associações, com duração de 90 dias. A APAC é filiada à Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC).
As Polícias Militar e Civil foram procuradas pela reportagem, mas não houve retorno da demanda.

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