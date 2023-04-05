Detentos fogem de unidade de recuperação em Cachoeiro de Itapemirim

De acordo com a Sejus, o fato ocorreu durante o banho de sol, quando colaboradores da APAC foram rendidos e se recusaram a entregar a chave da porta de saída. Para a fuga, uma parede foi quebrada.

Detentos quebraram portão e fizeram buraco em parede da Apac

A secretaria disse ainda que todos os esforços estão sendo empenhados para recaptura dos foragidos. Para isso, acionaram as forças policiais e empenho da Subsecretaria de Inteligência Prisional (Subip).

A reportagem questinou detalhes de como a fuga aconteceu, quantos funcionários foram rendidos e que ferramenta foi usada na quebra da parede, porém, não foi informado pela Sejus, ou pelas polícias militar e civil.

O que é a Apac

A APAC é uma entidade de direito privado, com capacidade para 40 recuperandos do regime fechado e fica em Monte Líbano, interior do município. Diferente do sistema prisional comum, nela, os presos - denominados recuperandos – também são responsáveis por sua própria ressocialização. Na unidade, eles realizam tarefas domésticas, piscicultura, recebem assistência espiritual, médica, psicológica e jurídica.

Apac fica no inetiror de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Sejus

Recentemente, a Sejus realizou a reforma do imóvel destinado ao funcionamento da APAC, que incluíram o bloco administrativo e o espaço onde funciona o regime fechado. Apesar de haver celas, elas ficam abertas e os colaboradores não utilizam armas. O espaço foi inaugurado em 2020 e é o primeiro do Estado.

Para participar da associação é necessária autorização judicial e que o detento seja voluntário. O recuperando passa por um treinamento para conhecer o conceito e o método aplicado nas associações, com duração de 90 dias. A APAC é filiada à Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC).