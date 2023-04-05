Polícia prende suspeito de matar homem a tiros em Cachoeiro

Foi preso, na noite desta terça-feira (4), um homem de 34 anos suspeito de assassinar a tiros Vinicius Rangel dos Santos, na localidade de Mangueira, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, em 3 de março deste ano. A vítima, já sem vida, foi encontrada por moradores. A vítima não teve a idade divulgada.
Segundo o titular do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, Felipe Vivas, o suspeito foi preso por meio de um mandado de prisão, durante a noite de terça-feira, na localidade de Pacotuba.
No local, foi apreendido um revólver de calibre 38 com cinco munições. O preso foi apresentado a Autoridade Policial do Teleflagrante, para deliberar acerca da legalidade da prisão e proceder os encaminhamentos de praxe.
Segundo Vivas, o preso ficou em silêncio e não revelou a motivação do crime. Porém, a investigação da Polícia Civil aponta que vítima e suspeito se conheciam e possivelmente se desentenderam.