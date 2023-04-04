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Ação da polícia

Artefato explosivo é detonado em área de delegacias em Vitória

Objeto foi encontrado por policiais durante o cumprimento de um mandado de prisão em Cariacica; preso confessou que adquiriu artefato por R$ 100

Publicado em 04 de Abril de 2023 às 13:20

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

04 abr 2023 às 13:20
A explosão de um artefato fechou a Rua Hermes Curry Carneiro, na Ilha de Santa Maria, em Vitória, no fim da manhã desta terça-feira (4). O objeto foi detonado nas dependências de onde funciona o Plantão Especializado da Mulher (PEM) e a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV).
Em entrevista à TV Gazeta, o titular da DFRV, delegado Luiz Gustavo Ximenes, explicou que o artefato foi encontrado por policiais durante um cumprimento de mandado de prisão em uma residência localizada em Campo Grande, Cariacica. Como havia a suspeita de que fosse algo explosivo, a equipe encaminhou o objeto até a área das delegacias para que fosse possível realizar a detonação de forma segura.
O Batalhão de Missões Especiais (BME), da Polícia Militar,  foi acionado para realizar a detonação. Além disso, a perícia criminal da Polícia Civil também participou do procedimento para recolhimento de vestígios. "Vamos verificar se é um artefato explosivo feito de forma caseira ou se é uma granada”, disse o delegado Luiz Gustavo.
O suspeito alvo do mandado de prisão — que não teve o nome divulgado nem por qual crime foi preso —  informou à polícia que o artefato foi comprado no bairro Jerusalém, também em Cariacica, por R$ 100, mas que não sabe de qual material foi feito.
Artefato explosivo é detonado em área de delegacias em Vitória

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