Dupla gasta mais de R$ 15 mil com cartão clonado em shopping de Vila Velha

Guarda Municipal recupera parte dos produtos comprados pela dupla Crédito: Reprodução/Archimedis Patrício

Dois homens foram presos nesta segunda-feira (3) em um shopping em Vila Velha, na Grande Vitória, suspeitos de fazerem compras com cartão de crédito clonado. Os dois gastaram mais de R$ 15 mil com documentos falsos e cartão clonado. Para a polícia, os homens faziam parte de um grupo criminoso especializado nesse tipo de crime.

Segundo os comerciantes, o golpe funcionava da seguinte forma: os homens compravam os produtos com cartões clonados, depois a compra era cancelada pela operadora do cartão e os comerciantes ficavam no prejuízo.

Uma parte das mercadorias comprada foi recuperada pela Guarda Municipal de Vila Velha. A maioria dos produtos comprados eram de uma loja de itens de alto padrão de para casa, como roupas de cama e toalhas de banho.

Um dos itens, um acessório para travesseiro feito de plumas, custava mais de R$ 5 mil.

Nota fiscal mostra que os homens gastaram mais de R$15 mil em loja de produtos de casa Crédito: Reprodução/Archimedis Patrício

Em outra loja em um shopping de Cariacica, os golpistas fizeram várias compras em março, dando um prejuízo de quase R$ 13 mil.

"Recebemos a denúncia sobre essa dupla via um munícipe que tinha sido vítima desse golpe, desses indivíduos em outro shopping. Ele deu as características do indivíduo, deram a loja que eles estariam. Fomos até o local, fizemos a abordagem. Um dos vendedores de outra loja que já tinha sido vítima deles, apresentou notas e filmagem, que eles tinham feitos compras nessa loja em outras datas", explicou o agente Messias da Guarda Municipal de Vila Velha.

Ainda segundo informações da Guarda Municipal, a quadrilha já aplicou golpes no estado diversas vezes.

Os dois homens saíam do Rio de Janeiro com destino ao Espírito Santo em um carro alugado, faziam as compras, e voltavam para o Rio para vender as mercadorias.

Os homens presos foram levados para a Delegacia de Vila Velha e não tiveram os nomes divulgados.

Dupla foi preso aplicando golpe do cartão clonado em shopping em Vila Velha Crédito: Reprodução/Archimedis Patrício

Os comerciantes enganados pelos suspeitos foram até a delegacia e fizeram o reconhecimento facial dos golpistas.

A reportagem procurou a Polícia Civil para saber se os homens foram liberados ou encaminhados para o presídio, mas a corporação não havia respondido até a publicação desta reportagem.

*Com informações do g1ES