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Na cadeia

Dupla gasta mais de R$ 15 mil com cartão clonado em shopping de Vila Velha

Suspeitos compravam peças de cama e banho com cartões clonados e as revendiam no Rio de Janeiro; segundo a Guarda Municipal, dupla aplicava o golpe em diversos Estados

Publicado em 04 de Abril de 2023 às 10:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2023 às 10:58
Guarda Municipal recupera parte dos produtos comprados pela dupla
Guarda Municipal recupera parte dos produtos comprados pela dupla Crédito: Reprodução/Archimedis Patrício
Dois homens foram presos nesta segunda-feira (3) em um shopping em Vila Velha, na Grande Vitória, suspeitos de fazerem compras com cartão de crédito clonado. Os dois gastaram mais de R$ 15 mil com documentos falsos e cartão clonado. Para a polícia, os homens faziam parte de um grupo criminoso especializado nesse tipo de crime.
Segundo os comerciantes, o golpe funcionava da seguinte forma: os homens compravam os produtos com cartões clonados, depois a compra era cancelada pela operadora do cartão e os comerciantes ficavam no prejuízo.
Uma parte das mercadorias comprada foi recuperada pela Guarda Municipal de Vila Velha. A maioria dos produtos comprados eram de uma loja de itens de alto padrão de para casa, como roupas de cama e toalhas de banho.
Um dos itens, um acessório para travesseiro feito de plumas, custava mais de R$ 5 mil.
Nota fiscal mostra que os homens gastaram mais de R$15 mil em loja de produtos de casa
Nota fiscal mostra que os homens gastaram mais de R$15 mil em loja de produtos de casa Crédito: Reprodução/Archimedis Patrício
Em outra loja em um shopping de Cariacica, os golpistas fizeram várias compras em março, dando um prejuízo de quase R$ 13 mil.
"Recebemos a denúncia sobre essa dupla via um munícipe que tinha sido vítima desse golpe, desses indivíduos em outro shopping. Ele deu as características do indivíduo, deram a loja que eles estariam. Fomos até o local, fizemos a abordagem. Um dos vendedores de outra loja que já tinha sido vítima deles, apresentou notas e filmagem, que eles tinham feitos compras nessa loja em outras datas", explicou o agente Messias da Guarda Municipal de Vila Velha.
Ainda segundo informações da Guarda Municipal, a quadrilha já aplicou golpes no estado diversas vezes.
Os dois homens saíam do Rio de Janeiro com destino ao Espírito Santo em um carro alugado, faziam as compras, e voltavam para o Rio para vender as mercadorias.
Os homens presos foram levados para a Delegacia de Vila Velha e não tiveram os nomes divulgados.
Dupla foi preso aplicando golpe do cartão clonado em shopping em Vila Velha
Dupla foi preso aplicando golpe do cartão clonado em shopping em Vila Velha Crédito: Reprodução/Archimedis Patrício
Os comerciantes enganados pelos suspeitos foram até a delegacia e fizeram o reconhecimento facial dos golpistas.
A reportagem procurou a Polícia Civil para saber se os homens foram liberados ou encaminhados para o presídio, mas a corporação não havia respondido até a publicação desta reportagem.
*Com informações do g1ES
Dupla gasta mais de 15 mil reais com cartão clonado em shopping de Vila Velha

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