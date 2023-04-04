Homem é preso na BR 101 com arma comprada na Feira de Aribiri

Ao abordar homem de 35 anos dentro de carro, agentes da PRF encontraram pistola calibre 9 mm Crédito: Divulgação / PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na manhã desta terça-feira (4), um homem de 35 anos por porte ilegal de arma de fogo na BR 101, em Viana. Aos policiais, ele disse ter comprado a pistola calibre 9 mm por R$ 7 mil na Feira de Aribiri, que funciona no bairro de mesmo nome, em Vila Velha.

Segundo a PRF, o homem parou em um local distante do indicado pelos agentes, o que levantou a desconfiança dos policiais. O suspeito afirmou que teria ficado com medo de ser multado por não estar com nenhum documento do automóvel, que teria sido adquirido em uma compra por site de vendas há cerca de um mês. Ele não soube informar o nome e paradeiro do suposto vendedor

Durante a vistoria do veículo, os agentes encontraram a pistola calibre 9 mm, do modelo Ramon, com a numeração raspada e carregada no banco do carona dianteiro. O homem afirmou que estava portando a arma na cintura no momento da ordem de parada, e que jogou o objeto no banco com medo de ser preso.

Ao ser questionado sobre a procedência do objeto, o suspeito contou que foi comprado na Feira de Aribiri, em Vila Velha, por R$ 7 mil, de uma pessoa que teria conhecido em um bar (que se identificou como Douglas). O homem alegou que nunca havia portado arma de fogo antes e que ainda não havia registrado esta, que, segundo ele, havia sido adquirida para autoproteção.