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Prisão em Viana

Homem é preso na BR 101 com arma comprada na Feira de Aribiri

Segundo a PRF, suspeito de 35 anos disse que comprou arma em feira livre em Vila Velha por R$ 7 mil; ele foi preso por porte ilegal de arma, e tinha passagem por homicídio e tráfico

Publicado em 04 de Abril de 2023 às 11:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2023 às 11:56
O homem, de 35 anos, foi preso por porte ilegal de arma.
Ao abordar homem de 35 anos dentro de carro, agentes da PRF encontraram pistola calibre 9 mm Crédito: Divulgação / PRF
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na manhã desta terça-feira (4), um homem de 35 anos por porte ilegal de arma de fogo na BR 101, em Viana. Aos policiais, ele disse ter comprado a pistola calibre 9 mm por R$ 7 mil na Feira de Aribiri, que funciona no bairro de mesmo nome, em Vila Velha.
Segundo a PRF, o homem parou em um local distante do indicado pelos agentes, o que levantou a desconfiança dos policiais. O suspeito afirmou que teria ficado com medo de ser multado por não estar com nenhum documento do automóvel, que teria sido adquirido em uma compra por site de vendas há cerca de um mês. Ele não soube informar o nome e paradeiro do suposto vendedor
Durante a vistoria do veículo, os agentes encontraram a pistola calibre 9 mm, do modelo Ramon, com a numeração raspada e carregada no banco do carona dianteiro. O homem afirmou que estava portando a arma na cintura no momento da ordem de parada, e que jogou o objeto no banco com medo de ser preso.
Ao ser questionado sobre a procedência do objeto, o suspeito contou que foi comprado na Feira de Aribiri, em Vila Velha, por R$ 7 mil, de uma pessoa que teria conhecido em um bar (que se identificou como Douglas). O homem alegou que nunca havia portado arma de fogo antes e que ainda não havia registrado esta, que, segundo ele, havia sido adquirida para autoproteção.
Em consulta aos sistemas, a PRF identificou que o homem tinha passagem pela polícia por homicídio e tráfico de drogas. O suspeito foi encaminhado para o Departamento Regional de Cariacica.

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