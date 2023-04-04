Mulher flagra marido estuprando a sogra em Barra de São Francisco

Delegacia Regional de Barra de São Francisco, onde homem foi autuado por estupro de vulnerável Crédito: Policia Civil | Reprodução

Um homem de 34 anos foi preso suspeito de estuprar a sogra dele em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu no último domingo (2) e a vítima não teve a idade divulgada. Segundo a Polícia Militar, tudo aconteceu após a mulher passar mal e desmaiar em um bar. O genro acionou um veículo de aplicativo e a levou para casa. Ao chegar à residência, a esposa dele se deparou com o marido nu ao lado da mãe dela, que estava machucada e pedia por socorro.

Segundo a PM, a esposa do suspeito disse que estava com o marido, a mãe dela e o padrasto no bar consumindo bebida alcoólica quando a mulher passou mal. O homem levou a sogra para a casa dele, iniciando o abuso. A vítima pediu socorro e foi ouvida por vizinhos, que acionaram o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) por meio do 190.

Quando os policiais chegaram no local, perceberam que a mulher apresentava sangramento na boca e no braço. Ela relatou que foi asfixiada com um travesseiro e agredida a socos para não resistir ao estupro. Na tentativa de sair do quarto, a vítima cortou o braço com um pedaço de vidro.

A vítima foi levada para o Pronto Socorro do Hospital Alceu Melgaço, onde foi atendida e depois recebeu alta. Em seguida, ela foi encaminhada para a Delegacia Regional de Barra de São Francisco.

Após realizarem buscas, com o auxílio da filha da vítima, os policiais encontraram o suspeito escondido embaixo de uma caixa d’água na casa onde o crime aconteceu. Ele foi detido e conduzido para a mesma delegacia.