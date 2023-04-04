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Foi preso

Mulher flagra marido estuprando a sogra em Barra de São Francisco

Segundo a Polícia Militar, homem foi flagrado nu na cama ao lado da sogra, que estava com ferimentos na boca e nos braços e pedindo por socorro

Publicado em 04 de Abril de 2023 às 12:10

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

04 abr 2023 às 12:10
A equipe da Delegacia Regional de Barra de São Francisco prendeu um homem suspeito de ser autor de um estupro de vulnerável.
Delegacia Regional de Barra de São Francisco, onde homem foi autuado por estupro de vulnerável Crédito: Policia Civil | Reprodução
Um homem de 34 anos foi preso suspeito de estuprar a sogra dele em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu no último domingo (2) e a vítima não teve a idade divulgada. Segundo a Polícia Militar, tudo aconteceu após a mulher passar mal e desmaiar em um bar. O genro acionou um veículo de aplicativo e a levou para casa. Ao chegar à residência, a esposa dele se deparou com o marido nu ao lado da mãe dela, que estava machucada e pedia por socorro.
Segundo a PM, a esposa do suspeito disse que estava com o marido, a mãe dela e o padrasto no bar consumindo bebida alcoólica quando a mulher passou mal. O homem levou a sogra para a casa dele, iniciando o abuso. A vítima pediu socorro e foi ouvida por vizinhos, que acionaram o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) por meio do 190.
Quando os policiais chegaram no local, perceberam que a mulher apresentava sangramento na boca e no braço. Ela relatou que foi asfixiada com um travesseiro e agredida a socos para não resistir ao estupro. Na tentativa de sair do quarto, a vítima cortou o braço com um pedaço de vidro.
A vítima foi levada para o Pronto Socorro do Hospital Alceu Melgaço, onde foi atendida e depois recebeu alta. Em seguida, ela foi encaminhada para a Delegacia Regional de Barra de São Francisco.
Após realizarem buscas, com o auxílio da filha da vítima, os policiais encontraram o suspeito escondido embaixo de uma caixa d’água na casa onde o crime aconteceu. Ele foi detido e conduzido para a mesma delegacia.
Segundo a Polícia Civil, o indivíduo foi autuado por estupro de vulnerável e encaminhado a um presídio. Os nomes do bairro onde ocorreu o fato e do suspeito do crime não estão sendo divulgados para preservar a vítima.

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