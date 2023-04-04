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Estelionato

Ex-funcionário de banco é preso por aplicar golpes em clientes no Norte do ES

O suspeito continuava se passando por colaborador do banco e pegava dados com os clientes. O homem usava as informações das vítimas para fazer empréstimos com valores entre R$ 5 mil e R$ 10 mil

Publicado em 04 de Abril de 2023 às 19:20

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

04 abr 2023 às 19:20
Viatura da Polícia Militar
Ex-funcionário de banco é preso após aplicar golpes em clientes no Norte do ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem de 22 anos foi preso nesta segunda-feira (3) no bairro Braço do Rio, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, por estelionato após aplicar golpes em clientes de um banco de Pinheiros. O suspeito era ex-funcionário do autoatendimento da instituição, e usava o conhecimento obtido no antigo cargo para enganar clientes. As vítimas eram principalmente mulheres e idosos.
Segundo a Polícia Civil, usando os dados dos clientes, o suspeito fazia empréstimos de valores que variam entre R$ 5 mil e R$ 10 mil. Só em Pinheiros, quatro pessoas foram alvos do golpe. A investigação apontou que o homem fazia vítimas também nas cidades de Conceição da Barra e São Mateus.
“Após a coleta de diversas provas contra o investigado, a polícia solicitou a prisão preventiva do suspeito, o que foi acatado pela justiça. Com o mandado de prisão em mãos, policiais civis e militares de Pinheiros seguiram para a localidade de Braço do Rio, distrito de Conceição da Barra e realizaram a prisão do suspeito”, informou o delegado Eduardo Mota, titular da Delegacia de Polícia (DP) de Pinheiros.
A PC informou que o número de pessoas prejudicadas pode aumentar com a prisão do investigado e a divulgação do golpe.

O golpe

Segundo o delegado, como o suspeito já trabalhou ajudando os clientes no autoatendimento do banco, serviço que era terceirizado, ele tinha conhecimento do funcionamento do empréstimo por meio do aplicativo da agência.
Ele fazia contato telefônico com a vítima, ainda se passando como funcionário do banco, e se apropriava de senhas e dados pessoais dos clientes. De posse de tais informações, ele acessava aplicativos bancários e realizava empréstimos sem consentimento da vítima.
“Enquanto supostamente ensinava as vítimas, ele salvava os dados e depois entrava na conta da pessoa pelo próprio celular. O detido preferia mulheres e idosas”, disse o delegado
Durante a prisão, familiares do suspeito relataram que ele teria aplicado o golpe no próprio tio, que agora está com uma dívida em um banco, após seu nome ter sido usado para realizar um empréstimo bancário sem seu consentimento. Segundo a PC, o homem usou com o familiar o mesmo modus operandi dos golpes aplicados em outras pessoas.
Após procedimentos de praxe, o conduzido foi encaminhado para o Presídio de São Domingos de Norte, onde permanece à disposição da Justiça.

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