Operação mira prender assassinos e traficantes de facção em Colatina

Policiais fazem operação em bairros de Colatina Crédito: Divulgação/Sesp

Foi deflagrada, na manhã desta quarta-feira (5), a Operação Darcel, que tem como alvo uma facção criminosa que atua no tráfico de drogas e que está envolvida em homicídios em bairros de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com informações da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), até o final da manhã 24 pessoas já haviam sido detidas, entre cumprimento de mandados de prisão e flagrantes. Além disso, houve a apreensão de drogas, armas, incluindo uma submetralhadora e um revólver calibre .32, e dinheiro.

Os policiais estão focados em cumprir 29 mandados de busca e apreensão e de prisão em 15 bairros do município. Alguns dos alvos possuem os dois mandados ao mesmo tempo. A ação é realizada por policiais civis e militares do Estado, com base em investigações realizadas pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e o Departamento de Investigação de Narcóticos (Denarc) de Colatina, além de informações do serviço reservado da PM.

São cerca de 160 policiais atuando na operação, que conta com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), do Batalhão de Missões Especiais (BME) e o Batalhão de Ações com Cães (BAC). O helicóptero do Núcleo de Operações de Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) também participa da ação.

O secretário da Sesp, coronel Alexandre Ramalho, está em Colatina acompanhando a operação. Ele comentou sobre o trabalho realizado e o perfil dos criminosos presos no Espírito Santo.

"Os alvos estão ligados ao tráfico de entorpecentes. Hoje, quem mais mata e morre, cerca de 80%, está envolvido ao tráfico, cometido por arma de fogo em uma faixa etária de 14 a 29 anos. Essas pessoas não têm amparo que deveriam ter na parte social, com encaminhamento para emprego, renda, infraestrutura. Deságua na criminalidade e nós vamos fazer a nossa parte. Em cima dessa operação, várias outras serão desmembradas e as investigações continuam. A gente aproveita para pedir para as pessoas denunciarem pelo 181, é fundamental para o nosso trabalho", disse Ramalho.

Os presos foram encaminhados para o CDP de Colatina, onde seguirão à disposição do Poder Judiciário, à medida em que as investigações serão finalizadas. Segundo a PC, existem "robustos elementos dando conta da prática dos crimes investigados contra os presos".

Veja o que foi apreendido?

1 submetralhadora de fabricação artesanal de calibre .380;

1 revólver calibre .38;

uma pistola calibre .380;

70 munições de arma de fogo;

R$ 7.635,00 em espécie;

5 balanças de precisão;

158 porções de cocaína;

60g de cocaína;

662 porções de maconha;

556g de maconha;

310 porções de crack;

5g de crack.

Além disso, foram apreendidos materiais para o embalo de entorpecentes.