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"Darcel"

Operação mira prender assassinos e traficantes de facção em Colatina

Segundo a Sesp, ação tem como alvo o cumprimento de 29 mandados de busca e apreensão e de prisão; mais de 20 pessoas foram detidas somente na manhã desta quinta-feira (5)

Publicado em 05 de Abril de 2023 às 07:57

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

05 abr 2023 às 07:57
Policiais fazem operação em bairros de Colatina
Policiais fazem operação em bairros de Colatina Crédito: Divulgação/Sesp
Foi deflagrada, na manhã desta quarta-feira (5), a Operação Darcel, que tem como alvo uma facção criminosa que atua no tráfico de drogas e que está envolvida em homicídios em bairros de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com informações da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), até o final da manhã 24 pessoas já haviam sido detidas, entre cumprimento de mandados de prisão e flagrantes. Além disso, houve a apreensão de drogas, armas, incluindo uma submetralhadora e um revólver calibre .32, e dinheiro.
Os policiais estão focados em cumprir 29 mandados de busca e apreensão e de prisão em 15 bairros do município. Alguns dos alvos possuem os dois mandados ao mesmo tempo. A ação é realizada por policiais civis e militares do Estado, com base em investigações realizadas pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e o Departamento de Investigação de Narcóticos (Denarc) de Colatina, além de informações do serviço reservado da PM.
São cerca de 160 policiais atuando na operação, que conta com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), do Batalhão de Missões Especiais (BME) e o Batalhão de Ações com Cães (BAC). O helicóptero do Núcleo de Operações de Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) também participa da ação.
O secretário da Sesp, coronel Alexandre Ramalho, está em Colatina acompanhando a operação. Ele comentou sobre o trabalho realizado e o perfil dos criminosos presos no Espírito Santo. 
"Os alvos estão ligados ao tráfico de entorpecentes. Hoje, quem mais mata e morre, cerca de 80%, está envolvido ao tráfico, cometido por arma de fogo em uma faixa etária de 14 a 29 anos. Essas pessoas não têm amparo que deveriam ter na parte social, com encaminhamento para emprego, renda, infraestrutura. Deságua na criminalidade e nós vamos fazer a nossa parte. Em cima dessa operação, várias outras serão desmembradas e as investigações continuam. A gente aproveita para pedir para as pessoas denunciarem pelo 181, é fundamental para o nosso trabalho", disse Ramalho.
Os presos foram encaminhados para o CDP de Colatina, onde seguirão à disposição do Poder Judiciário, à medida em que as investigações serão finalizadas. Segundo a PC, existem "robustos elementos dando conta da prática dos crimes investigados contra os presos".

Veja o que foi apreendido?

  • 1 submetralhadora de fabricação artesanal de calibre .380;
  • 1 revólver calibre .38;
  • uma pistola calibre .380; 
  • 70 munições de arma de fogo; 
  • R$ 7.635,00 em espécie; 
  • 5 balanças de precisão; 
  • 158 porções de cocaína; 
  • 60g de cocaína; 
  • 662 porções de maconha; 
  • 556g de maconha; 
  • 310 porções de crack; 
  • 5g de crack.
Além disso, foram apreendidos materiais para o embalo de entorpecentes.
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