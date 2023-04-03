Jovem é assassinado a tiros perto de campo de futebol em Colatina

Um jovem de 23 anos foi morto a tiros na noite deste domingo (2), no bairro São Miguel, em Colatina

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A corporação destacou que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.