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Violência

Jovem é assassinado a tiros perto de campo de futebol em Colatina

Crime ocorreu na noite deste domingo (2) e é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina

Publicado em 03 de Abril de 2023 às 11:53

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

03 abr 2023 às 11:53
Um jovem de 23 anos foi morto a tiros na noite deste domingo (2), no bairro São Miguel, em Colatina
Um jovem de 23 anos foi morto a tiros na noite deste domingo (2), no bairro São Miguel, em Colatina Crédito: Redes sociais
Um jovem de 23 anos foi morto a tiros no bairro São Miguel, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite deste domingo (2). O corpo dele foi encontrado próximo a um do campo de futebol. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas quando a equipe chegou ao local o rapaz – que não teve o nome divulgado – já estava sem vida.
Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram aos militares que o jovem estava em casa quando dois suspeitos o chamaram para fora da residência e, em seguida, foram ouvidos os disparos.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina e até o momento nenhum suspeito foi detido.
A corporação destacou que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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