Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Incêndio criminoso

Fogo destrói área de mata perto de casas e escola em Colatina

O fogo começou na tarde desta quinta-feira (30), no bairro Santa Terezinha, e o Corpo de Bombeiros foi acionado para o combate às chamas
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

31 mar 2023 às 17:03

Publicado em 31 de Março de 2023 às 17:03

Um incêndio destruiu uma área de mata no bairro Santa Terezinha, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O fogo começou na tarde desta quinta-feira (30) e o Corpo de Bombeiros foi acionado para o combate às chamas. Na manhã desta sexta-feira (31) ainda havia focos do incêndio.
As imagens mostram a extensão da área queimada. As chamas chegaram perto de casas e uma escola, e assustaram os moradores. Apesar da aproximação, nenhum imóvel foi atingido.
Segundo o tenente Scardini, do Corpo de Bombeiros de Colatina, a suspeita é de que o incêndio possa ser criminoso. “Não foi realizada perícia e não identificamos nenhum foco de origem, mas acreditamos que seja limpeza de pasto”, afirmou.
De janeiro até março, os bombeiros já registraram pelo menos cinco queimadas irregulares em Colatina. A corporação reforça que o incêndio sem autorização é crime ambiental. Além de multa, os responsáveis também podem ser presos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Colatina espírito santo Incêndio ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas de quiche de vegetais fáceis e deliciosas
Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados