Fogo destrói área de mata perto de casas e escola em Colatina

Um incêndio destruiu uma área de mata no bairro Santa Terezinha, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo . O fogo começou na tarde desta quinta-feira (30) e o Corpo de Bombeiros foi acionado para o combate às chamas. Na manhã desta sexta-feira (31) ainda havia focos do incêndio.

As imagens mostram a extensão da área queimada. As chamas chegaram perto de casas e uma escola, e assustaram os moradores. Apesar da aproximação, nenhum imóvel foi atingido.

Segundo o tenente Scardini, do Corpo de Bombeiros de Colatina, a suspeita é de que o incêndio possa ser criminoso. “Não foi realizada perícia e não identificamos nenhum foco de origem, mas acreditamos que seja limpeza de pasto”, afirmou.