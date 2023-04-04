Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Nove ex-jogadores do CTE/Colatina serão julgados em caso de apostas esportivas
Investigação

Nove ex-jogadores do CTE/Colatina serão julgados em caso de apostas esportivas

A denúncia, oferecida pela Procuradoria do TJD-ES, é relacionada ao jogo da sexta rodada da Copa Espírito Santo 2022, realizada em junho, quando o CTE foi goleado pelo Rio Branco-ES, por 4 a 0

Publicado em 04 de Abril de 2023 às 09:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2023 às 09:36
Nove ex-jogadores do CTE/Colatina serão julgados por suposto envolvimento em apostas esportivas. A audiência, que será realizada pela Segunda Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Espírito Santo, acontece nesta terça-feira (4), às 19h.
A denúncia, oferecida pela Procuradoria do TJD-ES, é relacionada ao jogo da sexta rodada da Copa Espírito Santo 2022, realizada em junho, quando o CTE foi goleado pelo Rio Branco-ES, por 4 a 0, no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica. Na oportunidade, a defesa do CTE/Colatina protagonizou lances bizarros no setor defensivo. Veja no vídeo acima.
Na ocasião, as jogadas inimagináveis em uma partida de futebol profissional levantaram a suspeita de que alguns jogadores do CTE estariam envolvidos em algum esquema de apostas e que acabariam beneficiados ao "entregar" o jogo para o Rio Branco.
Nesta terça-feira, o goleiro Aranha, os laterais Rodrigo Andrade, Kemerson e Matheus Gama, os zagueiros John Kanu e José Daniel, os volantes Macaíba e Pantico, e o atacante Rogger serão julgados nos Artigos 243 e 243-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).
O 243-A trata de "Atuar, de forma contrária à ética desportiva, com o fim de influenciar o resultado de partida, prova ou equivalente". Os julgados culpados podem ser penalizados com multa que varia de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Além do valor, os jogadores ainda podem pegar suspensão de seis a 12 partidas.

Ex-dirigentes e comissão técnica também serão julgados

Além dos nove ex-jogadores, antigos dirigentes e membros da comissão técnica do CTE/Colatina vão a julgamento nesta terça-feira. Porém, eles serão julgados no Artigo 223 que diz "Deixar de cumprir ou retardar o cumprimento de decisão, resolução, transação disciplinar desportiva ou determinação da Justiça Desportiva".
Caso sejam culpados, o vice-presidente José Tamy, o assistente técnico Jasson Silva e os ex-dirigentes Rafael de Araújo e Jonas Kluves poderão receber multas de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais) e pegar suspensão de 90 a 360 dias.

Veja Também

Veja como chegam os times brasileiros à fase de grupos da Libertadores

Confira os duelos da terceira fase da Copa do Brasil 2023

Neymar ‘chora’ ao perder R$ 5,6 milhões em site de apostas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Esportes Futebol Investigações
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Papa Leão XIV
O silêncio que grita: Robert Francis Prevost e a nova diplomacia da fé
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026
Editais e Avisos - 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados