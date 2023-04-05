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Homem tem arma e carro roubados em assalto ao chegar em casa em Itapemirim

Vítima foi abordada na noite desta terça-feira (4), na localidade de Campo Acima, por dois suspeitos armados em uma moto; o veículo foi recuperado pela polícia

Publicado em 05 de Abril de 2023 às 12:03

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

05 abr 2023 às 12:03
Homem é assaltado no interior de Itapemirim a caminho de casa
Homem é assaltado no interior de Itapemirim a caminho de casa Crédito: Polícia Militar
Um homem foi cercado por dois criminosos em uma moto e assaltado quando estava chegando em casa na noite desta terça-feira (4), na localidade de Campo Acima, interior de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Os bandidos levaram o carro, uma arma e pertences pessoais da vítima.
Segundo a Polícia Militar, a vítima – que não teve nome e idade divulgados – contou aos policiais que os dois suspeitos estavam armados e em uma moto Honda Bros quando o abordaram. Após o homem entregar o carro, os criminosos fugiram com destino à ES 490, sentido Graúna. Dentro do veículo estavam uma arma e pertences pessoais da vítima. A Polícia Militar fez um cerco e o veículo foi localizado na localidade de Brejo Grande. 
A reportagem questionou a PM se a arma e os pertences da vítima que estavam dentro do carro também foram recuperados, mas não teve retorno.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Itapemirim sem suspeitos conduzidos. Segundo a corporação, a vítima prestou depoimento e foi realizada a restituição do veículo. "O caso segue sob investigação da delegacia de Itapemirim que trabalha para que os suspeitos sejam identificados e responsabilizados", finalizou, em nota.

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