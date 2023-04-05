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Bairro Nova Canaã

Jovem é espancada e leva facada em briga com casal em bar de Cariacica

Vítima tem 22 anos e se envolveu em uma confusão com um casal na madrugada desta quarta-feira (5); motivo não foi revelado e ninguém foi detido

Publicado em 05 de Abril de 2023 às 11:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2023 às 11:39
Uma jovem de 22 anos acabou espancada e esfaqueada após se envolver em uma briga em um bar localizado no bairro Nova Canaã, em Cariacica. Ela teria sido agredida por um homem e uma mulher depois de um desentendimento com o casal na madrugada desta quarta-feira (5). O estado de saúde da vítima não foi divulgado.
De acordo com a Polícia Militar, a jovem recebeu socorro no Pronto-Atendimento (PA) de Alto Lage, que fica no município. No local, ela relatou à equipe que foi "agredida fisicamente por uma mulher e um homem, que chegou a desferir um golpe de faca contra ela, atingindo-a no ombro".
Ainda segundo informado pela corporação, "a jovem conseguiu fugir e procurar por atendimento médico da unidade". Os policiais militares tentaram localizar o casal, mas não conseguiram encontrá-lo durante esta madrugada. O motivo da briga entre os suspeitos e a vítima não foi divulgado.
Polícia Civil informou que, até a manhã desta quarta-feira, ninguém havia sido detido. O caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). "A população pode colaborar por meio do Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita, e o anonimato é garantido", reforçou.

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