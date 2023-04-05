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Placas clonadas

Motorista embriagado bate em muro em fuga com carro roubado em Guarapari

Veículo foi roubado em Cachoeiro de Itapemirim em maio de 2022; motorista informou que fugiu porque tinha tomado duas cervejas e estava com CNH vencida

Publicado em 05 de Abril de 2023 às 07:01

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

05 abr 2023 às 07:01
Homem de 26 anos embriagado fugiu com carro roubado e bateu em muro de prédio em Guarapari Crédito: Polícia Rodoviária Federal (PRF)
Um motorista embriagado, de 26 anos, foi detido na noite dessa terça-feira (4), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Guarapari, após fugir de uma fiscalização em um carro roubado com placas clonadas. Durante a fuga, ele atingiu um muro de um edifício e destruiu a frente do veículo.
O homem foi abordado durante um patrulhamento da PRF. Os sistemas da corporação apontaram que o veículo em que ele estava, modelo Honda HR-V vermelho, tinha indicativo de clonagem.
O condutor não respeitou a ordem de parada e acelerou, fugindo em alta velocidade pelo acostamento da via, até alcançar o bairro Nova Guarapari. No final da rua, ele perdeu o controle da direção, não conseguiu realizar a curva e colidiu com o muro e com o portão de um edifício.
O condutor conseguiu sair do veículo e ainda tentou fugir a pé. Ele chegou a invadir um outro edifício e foi alcançado pelos agentes da PRF com o auxílio de moradores do prédio.
Para os policiais, o homem disse que fugiu porque tinha bebido duas cervejas e estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida havia três anos. Segundo a PRF, ele apresentava odor etílico forte e parecia estar desorientado com momentos de euforia.
A PRF constatou que o veículo estava com as placas clonadas e foi roubado em Cachoeiro de Itapemirim em 19 de maio de 2022.
O condutor informou que comprou o veículo em Vila Velha por R$ 60 mil há cerca de seis meses e se recusou a dar mais informações para os policiais. Ele não sofreu lesões na batida e recebeu voz de prisão, sendo foi encaminhado sem lesões para a Delegacia de Guarapari.

Encaminhado para prisão

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito conduzido à 5ª Delegacia Regional de Guarapari foi autuado em flagrante por receptação, desobediência e por dirigir embriagado e sem habilitação. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari.

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