Motorista embriagado bate em muro em fuga com carro roubado em Guarapari

Homem de 26 anos embriagado fugiu com carro roubado e bateu em muro de prédio em Guarapari Crédito: Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Um motorista embriagado, de 26 anos, foi detido na noite dessa terça-feira (4), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) , em Guarapari , após fugir de uma fiscalização em um carro roubado com placas clonadas. Durante a fuga, ele atingiu um muro de um edifício e destruiu a frente do veículo.

O homem foi abordado durante um patrulhamento da PRF. Os sistemas da corporação apontaram que o veículo em que ele estava, modelo Honda HR-V vermelho, tinha indicativo de clonagem.

O condutor não respeitou a ordem de parada e acelerou, fugindo em alta velocidade pelo acostamento da via, até alcançar o bairro Nova Guarapari. No final da rua, ele perdeu o controle da direção, não conseguiu realizar a curva e colidiu com o muro e com o portão de um edifício.

O condutor conseguiu sair do veículo e ainda tentou fugir a pé. Ele chegou a invadir um outro edifício e foi alcançado pelos agentes da PRF com o auxílio de moradores do prédio.

Para os policiais, o homem disse que fugiu porque tinha bebido duas cervejas e estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida havia três anos. Segundo a PRF, ele apresentava odor etílico forte e parecia estar desorientado com momentos de euforia.

A PRF constatou que o veículo estava com as placas clonadas e foi roubado em Cachoeiro de Itapemirim em 19 de maio de 2022.

O condutor informou que comprou o veículo em Vila Velha por R$ 60 mil há cerca de seis meses e se recusou a dar mais informações para os policiais. Ele não sofreu lesões na batida e recebeu voz de prisão, sendo foi encaminhado sem lesões para a Delegacia de Guarapari.

Encaminhado para prisão